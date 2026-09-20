Nhạc kịch 'Chef Show' nổi tiếng của Hàn Quốc trở lại Việt Nam

“Chef Show” sẽ diễn ra ngày 24/9 tại Trung tâm Tổ chức Sự kiện Star Galaxy (Hà Nội) và ngày 27/9 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Tiệp (Hải Phòng)

Nằm trong khuôn khổ Touring K-Arts của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, “Chef Show” sẽ diễn ra ngày 24/9 tại Trung tâm Tổ chức Sự kiện Star Galaxy (Hà Nội) và ngày 27/9 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Tiệp (Hải Phòng).

Lấy bối cảnh căn bếp của một nhà hàng, “Chef Show” kể câu chuyện về những đầu bếp cá tính cùng trổ tài, mỗi người mang đến một công thức riêng để chinh phục thực khách. Điểm đặc biệt làm nên sức hút của chương trình nằm ở phần âm thanh và âm nhạc được thể hiện 100% trực tiếp bằng beatbox và acappella (hát không nhạc đệm).

Sức hút của chương trình nằm ở phần âm thanh và âm nhạc được thể hiện 100% trực tiếp bằng beatbox và acappella. Ảnh: BTC

Tiếng dao thái, tiếng nước sôi hay tiếng nguyên liệu xèo xèo trên chảo - những thanh âm vốn rất đỗi quen thuộc trong gian bếp - qua tài biến hóa của các nghệ sĩ bỗng trở thành những nhịp điệu đầy cuốn hút. Kết hợp cùng những màn b-boying, nhào lộn và võ thuật ấn tượng, tất cả tạo nên một sân khấu tràn đầy năng lượng, khiến khán giả khó rời mắt.

Câu chuyện được dẫn dắt qua màn so tài nấu nướng đầy hài hước giữa những đầu bếp với cá tính riêng biệt. Một bên là “Red Chef” duyên dáng, quyến rũ, một bên là “Green Chef” nổi bật với kỹ năng dùng dao điêu luyện. Hai đầu bếp lần lượt tranh tài qua sushi, pizza, phở Việt Nam, trước khi bước vào màn so tài cuối cùng với bibimbap - cơm trộn Hàn Quốc.

“Bibap” kể chuyện bằng chuyển động, biểu cảm và âm thanh thay cho lời thoại. Ảnh: BTC

Không chỉ theo dõi từ hàng ghế khán giả, người xem còn có cơ hội trực tiếp bước lên sân khấu, thưởng thức món ăn và lựa chọn đầu bếp xuất sắc nhất, khiến cuộc tranh tài càng thêm sôi động và khó đoán.

Đặc biệt, “Bibap” được dàn dựng hoàn toàn theo hình thức phi ngôn ngữ (non-verbal), kể chuyện bằng chuyển động, biểu cảm và âm thanh thay cho lời thoại, nhờ đó xóa nhòa rào cản ngôn ngữ và đưa khán giả ở mọi quốc gia đến gần nhau hơn.

Chương trình từng chinh phục khán giả và nhận được nhiều lời khen ngợi của truyền thông tại 101 thành phố thuộc 38 quốc gia, từ Edinburgh Festival Fringe (Anh) đến Nhật Bản, Kazakhstan và nhiều nơi khác, khẳng định sức hấp dẫn của một nội dung biểu diễn mang tính toàn cầu.

Tại Việt Nam, “Bibap” lần đầu ra mắt khán giả Hà Nội năm 2023 và ghi dấu ấn với hai buổi biểu diễn liên tiếp kín chỗ.

Chương trình dành cho khán giả ở mọi lứa tuổi. Ảnh: BTC

Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam Park Chan A chia sẻ: “Thông qua phở Việt Nam cùng những món ăn tiêu biểu của nhiều quốc gia xuất hiện trong chương trình, khán giả sẽ được cảm nhận cách những hương vị và nét văn hóa khác biệt cùng gặp gỡ, hòa quyện và tạo nên một tổng thể hài hòa, như chính tinh thần của món bibimbap”.

“Đây sẽ là một chương trình mà khán giả ở mọi lứa tuổi đều có thể cùng thưởng thức, nơi nghệ sĩ và người xem trực tiếp tương tác, cùng tạo nên không khí sôi động của sân khấu và cảm nhận trọn vẹn sức hấp dẫn đầy năng lượng của nghệ thuật biểu diễn Hàn Quốc”, bà Park Chan A cho biết thêm.

Thông tin chi tiết về chương trình “Bibap” và cách thức đăng ký tham dự được cập nhật trên trang Facebook của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam (https://www.facebook.com/vietnamkcc).