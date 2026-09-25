Nhạc kịch 'Chef Show': Giao thoa văn hóa Việt - Hàn qua lăng kính ẩm thực

Hai nghệ sĩ beatbox mở màn "Chef Show". Ảnh: Thu Thảo/Mekong ASEAN.

Chiều 24/9, vở nhạc kịch "Chef Show" (tiền thân là BIBAP) đã ra mắt khán giả Hà Nội tại Trung tâm Tổ chức Sự kiện Star Galaxy, trong khuôn khổ chương trình Touring K-Arts do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc tổ chức. Tác phẩm lấy bối cảnh một gian bếp nhà hàng, nơi các đầu bếp cá tính cùng hội tụ để phô diễn những công thức nấu nướng độc quyền nhằm chinh phục thực khách.

Nón lá Việt Nam được lồng ghép vào tiết mục mở màn của vở nhạc kịch. Video: Thu Thảo/Mekong ASEAN.

Điểm làm nên sức hút đặc biệt của "Chef Show" là sự vắng bóng hoàn toàn của lời thoại. Thay vào đó, toàn bộ âm thanh và âm nhạc trong vở diễn được các nghệ sĩ thể hiện 100% trực tiếp bằng kỹ thuật beatbox và hát a cappella không nhạc đệm. Những thanh âm quen thuộc chốn bếp núc như tiếng dao thái nhịp nhàng, tiếng nước sôi hay tiếng nguyên liệu xèo xèo trên chảo nóng đều được biến tấu thành những nhịp điệu dồn dập, lôi cuốn.

Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm thanh sống động cùng các động tác vũ đạo đường phố b-boying, nhào lộn và võ thuật đã kiến tạo nên một không gian nghệ thuật đương đại tràn đầy năng lượng, mang đến trải nghiệm đa giác quan cho người xem.

Câu chuyện trung tâm của tác phẩm xoay quanh màn so tài ẩm thực kịch tính và hài hước giữa hai nhân vật chính: "Red Chef" và "Green Chef". Ảnh: Thu Thảo/Mekong ASEAN.

Câu chuyện trung tâm của tác phẩm xoay quanh màn so tài ẩm thực kịch tính và hài hước giữa hai nhân vật chính: "Red Chef" quyến rũ, duyên dáng và "Green Chef" nổi bật với kỹ năng dùng dao điêu luyện. Qua đôi bàn tay của các nghệ sĩ, khán giả lần lượt được dẫn dắt qua một hành trình ẩm thực đa dạng với sushi, pizza, trước khi điểm nhấn giao lưu văn hóa xuất hiện qua hình ảnh bát phở truyền thống của Việt Nam và món cơm trộn bibimbap tiêu biểu của Hàn Quốc.

Phần trình diễn "nấu" phở Việt Nam. Video: Thu Thảo/Mekong ASEAN.

Bằng hình thức kịch phi ngôn ngữ (non-verbal), diễn biến câu chuyện được truyền tải hoàn toàn qua chuyển động cơ thể và biểu cảm khuôn mặt, giúp tác phẩm dễ dàng vượt qua rào cản ngôn ngữ để tiếp cận khán giả đại chúng.

Khán giả được trực tiếp bước lên sân khấu, nếm thử các món ăn. Ảnh: Thu Thảo/Mekong ASEAN

Không chỉ dừng lại ở việc quan sát, tính tương tác của vở kịch được đẩy lên cao khi khán giả được trực tiếp bước lên sân khấu, nếm thử các món ăn và đảm nhận vai trò giám khảo quyết định đầu bếp xuất sắc nhất.

Chính định dạng vận hành sân khấu mở này đã giúp "Chef Show" chinh phục giới truyền thông quốc tế cũng như khán giả tại 101 thành phố thuộc 38 quốc gia, tiêu biểu như tại Edinburgh Festival Fringe (Anh), Nhật Bản hay Kazakhstan. Tại thị trường Việt Nam, vở diễn cũng từng ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lần đầu ra mắt vào năm 2023 với hai đêm diễn hoàn toàn kín chỗ.

Màn giao lưu với khán giả hài hước tại buổi diễn. Video: Thu Thảo/Mekong ASEAN.

Lý giải sâu hơn về thông điệp của tác phẩm, bà Park Chan A, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam chia sẻ, thông qua sự xuất hiện của phở Việt Nam cùng những món ăn tiêu biểu đa quốc gia, người xem sẽ cảm nhận được cách những hương vị và nét văn hóa khác biệt cùng gặp gỡ, hòa quyện tạo nên một tổng thể hài hòa.

Theo bà, đây cũng chính là triết lý sâu xa ẩn chứa trong món cơm trộn bibimbap của Hàn Quốc. Nữ giám đốc kỳ vọng hình thức sân khấu này sẽ tạo không gian thưởng thức nghệ thuật cho mọi lứa tuổi, nơi nghệ sĩ và khán giả cùng hòa nhịp để cảm nhận sức hấp dẫn của nghệ thuật biểu diễn Hàn Quốc.

Bạn Dương Thu Thảo, sinh viên năm cuối chuyên ngành Tiếng Hàn, Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội (trái) chia sẻ về cảm nhận sau khi xem vở nhạc kịch "Chef Show". Ảnh: Thu Thảo/Mekong ASEAN.

Chia sẻ với Mekong ASEAN sau khi buổi diễn khép lại, bạn Dương Thu Thảo, sinh viên năm cuối chuyên ngành Tiếng Hàn, Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội - một trong những khán giả theo dõi trọn vẹn chương trình, hào hứng cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi được trực tiếp thưởng thức một loại hình nghệ thuật biểu diễn độc đáo và tràn đầy năng lượng đến vậy.

Vở diễn không chỉ mang lại những giây phút giải trí mãn nhãn, mà còn khơi dậy trong tôi sự hứng thú đặc biệt về văn hóa Hàn Quốc. Thông qua những trải nghiệm văn hóa sống động và gần gũi như 'Chef Show', tôi mong muốn có thêm nhiều cơ hội để tìm hiểu sâu sắc, đa chiều hơn nữa về đất nước cũng như bản sắc văn hóa Hàn Quốc".

Sau đêm diễn tại Hà Nội, chuyến lưu diễn "Chef Show" tại Việt Nam sẽ tiếp tục chặng đường đến với Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Tiệp (Hải Phòng). Các thông tin chi tiết về sự kiện hiện được cập nhật trên các kênh truyền thông chính thức của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam.