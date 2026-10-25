Nhạc hội 'K-Live Festival' mở màn chuỗi sự kiện giao lưu văn hóa Việt-Hàn

Lễ hội lần này là dịp để nghệ sỹ và khán giả hai nước trải nghiệm và khám phá văn hóa của nhau thông qua những màn trình diễn âm nhạc trực tiếp. (Ảnh: Trịnh Ngọc/Vietnam+)

Trong đêm diễn đầu tiên của nhạc hội Hàn Quốc “K-Live Festival Band:Age In Hanoi” (24/10), ba ban nhạc TOUCHED, Silica Gel và QWER đã mang đến những màn trình diễn mang đậm dấu ấn riêng.

TOUCHED gây ấn tượng với phần trình diễn mạnh mẽ nhưng vẫn giàu cảm xúc, trong khi Silica Gel đưa khán giả bước vào thế giới âm nhạc độc đáo của nhóm qua những âm thanh đầy sáng tạo. QWER khép lại đêm diễn đầu tiên bằng những giai điệu tươi trẻ, trong trẻo, kết hợp hài hòa cá tính âm nhạc của cả bốn thành viên.

Đặc biệt, lễ khai mạc có sự tham dự của bà Lee Miyon - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam và huấn luyện viên Kim Sangsik, người đang nhận được nhiều tình cảm của người hâm mộ Việt Nam khi tiếp nối “huyền thoại Park Hang-seo.”

Mở đầu chương trình, Đại sứ Hàn Quốc Lee Miyon và Giám đốc Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc Park Changsik chia sẻ với công chúng về ý nghĩa sự kiện. (Ảnh: Trịnh Ngọc/Vietnam+)

Bên cạnh đó, sự góp mặt của đội quán quân K-Pop Lovers Festival minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của làn sóng Hàn Quốc đối với thế hệ trẻ Việt Nam, cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ đã góp phần làm nên ý nghĩa đặc biệt cho sự kiện.

Trong đêm thứ hai (25/10), Mijinee, DjembeCola và The Shepherd Bois sẽ tiếp tục mang đến những màn trình diễn ấn tượng. Chương trình còn có sự góp mặt của ca sỹ-nhạc sỹ Hoàng Dũng cùng ban nhạc Màu Nước Band của Việt Nam.

Bên cạnh các màn trình diễn âm nhạc, khán giả còn được khám phá văn hóa Hàn Quốc qua nhiều hoạt động trải nghiệm tại Lễ hội Con đường Văn hóa Hàn Quốc, tại khu vực cổng sau Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội.

Những màn biểu diễn sôi động của các nghệ sỹ Hàn Quốc. (Ảnh: Trịnh Ngọc/Vietnam+)

Với sự góp mặt của các ban nhạc, nghệ sỹ Việt Nam-Hàn Quốc, chương trình đã mang đến những sắc màu âm nhạc đa dạng, đồng thời tạo cơ hội giao lưu, góp phần nâng cao sự quan tâm và hiểu biết về âm nhạc của hai quốc gia.

Hai đêm nhạc K-Live nằm trong khuôn khổ “Korea Season 2026” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc chủ trì tổ chức, với sự phối hợp thực hiện của Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc (KOFICE) và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam.

“Korea Season 2026” là chương trình giao lưu văn hóa thường niên, giới thiệu đa dạng các loại hình văn hóa, nghệ thuật Hàn Quốc nhằm thúc đẩy mối quan hệ văn hóa lâu dài và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia.

Tiếp nối lễ hội âm nhạc lần này, chương trình sẽ tiếp tục đến với khán giả Việt Nam qua đêm nhạc cổ điển vào tháng 11.

Chương trình tặng miễn phí vé cho khán giả Việt Nam. (Ảnh: Trịnh Ngọc/Vietnam+)

Hãng thu âm nhạc cổ điển SM Classics phối hợp cùng Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam mang đến những bản phối giao hưởng mới mẻ từ các ca khúc K-pop đình đám của Girls’ Generation, EXO, NCT và nhiều nghệ sỹ khác. Đặc biệt, Ryeowook (Super Junior) và nghệ sỹ violin Hyunjun Jung sẽ tham gia với vai trò nghệ sỹ khách mời biểu diễn cùng dàn nhạc, tạo nên sân khấu kết hợp giữa Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam và các nghệ sỹ Hàn Quốc.

Trước thềm đêm diễn chính, chương trình tọa đàm âm nhạc “Khi K-Pop đối thoại với nhạc cổ điển” sẽ diễn ra vào ngày 2/11, tiếp đó là lớp học chuyên sâu “K-Pop Orchestra Masterclass” vào ngày 3/11, đều được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam.

Thông qua các hoạt động giao lưu, trao đổi và học hỏi gắn liền với buổi biểu diễn, chương trình sẽ tạo cơ hội để khán giả và các nghệ sỹ Việt Nam hiểu thêm về văn hóa của nhau.

Đêm diễn chính “SM Classics Live in Hanoi” sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 5/11 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội./.