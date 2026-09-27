Nhạc Country lên ngôi cùng hit 'Choosin' Texas', sẽ thống lĩnh Grammy 2027?

Trước đây, nhạc đồng quê Mỹ thường gắn với Nashville, những tiếng guitar acoustic mộc mạc, vĩ cầm fiddle da diết và câu chuyện về tình yêu, nông trại hay cuộc sống miền Nam nước Mỹ. Tuy nhiên, sau nhiều thập kỷ chuyển mình, nhạc Country đã vượt khỏi phạm vi khán giả truyền thống để tiến vào thị trường đại chúng. Ranh giới giữa Country và Pop ngày càng mờ nhạt, mở đường cho nhiều nghệ sĩ xuất thân từ Nashville chinh phục các bảng xếp hạng âm nhạc, sánh ngang với những ngôi sao Pop hàng đầu.

Và năm 2026, câu chuyện ấy tiếp tục được viết lại với Choosin’ Texas của Ella Langley. Phát hành từ năm 2025, ca khúc bắt đầu vươn lên mạnh mẽ trên các bảng xếp hạng vào đầu năm 2026, trước khi giành vị trí số 1 trên Billboard Hot 100. Đáng chú ý, đây không phải một bản Pop được phủ thêm màu sắc Country để tiếp cận khán giả đại chúng. Choosin’ Texas vẫn giữ rõ bản sắc của dòng nhạc này, từ chất giọng twang, tiếng guitar steel đến cách kể chuyện mang đậm không khí miền Nam nước Mỹ.

Tính đến tháng 9/2026, Choosin’ Texas đã có 23 tuần đứng đầu Billboard Hot 100, vượt qua kỷ lục 22 tuần của ca khúc All I Want for Christmas Is You do diva Mariah Carey thể hiện. Thành tích này đưa Ella Langley trở thành nghệ sĩ sở hữu ca khúc có thời gian đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 lâu nhất lịch sử. Đây không chỉ là cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của Ella Langley mà còn cho thấy sức hút của nhạc Country trên thị trường đại chúng.

Billboard ghi nhận “Choosin’ Texas” là ca khúc không phải nhạc Giáng sinh có thời gian đứng đầu Hot 100 lâu nhất.

Nhưng đây không phải lần đầu Country vượt qua ranh giới thể loại. Từ Dolly Parton, Kenny Rogers đến Shania Twain, Taylor Swift và Morgan Wallen, mỗi thế hệ nghệ sĩ đều tìm ra cách riêng để đưa âm nhạc đồng quê đến gần hơn với công chúng đại chúng.

Khi Country bắt đầu bước ra khỏi biên giới nước Mỹ

Dolly Parton là một trong những nghệ sĩ tiêu biểu cho khả năng giao thoa giữa Country và Pop. Năm 1981, 9 to 5 vừa đứng đầu bảng xếp hạng Country vừa vươn lên vị trí số 1Billboard Hot 100. Hai năm sau, Dolly tiếp tục đứng đầu Billboard Hot 100 cùng Kenny Rogers với Islands in the Stream. Ca khúc do nhóm nhạc Bee Gees sáng tác trở thành một trong những bản song ca kinh điển của âm nhạc đại chúng.

"9 to 5" từng tạo nên thành tích ấn tượng cách đây 45 năm.

Thành công của Dolly Parton và Kenny Rogers cho thấy dòng nhạc Country chưa bao giờ bị giới hạn hoàn toàn trong phạm vi riêng của mình. Những câu chuyện, hình ảnh và âm thanh đặc trưng của nước Mỹ vẫn có thể chinh phục khán giả Pop khi được đặt trong cấu trúc âm nhạc dễ tiếp cận. Đây cũng là nền móng cho xu hướng nhạc Country phát triển mạnh trong những thập kỷ tiếp theo.

Shania Twain và thời kỳ Country-Pop trở thành hiện tượng

Nếu Dolly Parton và Kenny Rogers góp phần mở đường, Shania Twain là một trong những nghệ sĩ đưa Country Pop lên quy mô mới. Album Come On Over, phát hành năm 1997, kết hợp chất liệu Country với Pop và Rock, tạo nên âm thanh vừa gần gũi với khán giả đồng quê vừa đủ rộng để tiếp cận thị trường quốc tế.

Một trong những ví dụ rõ nhất là You’re Still the One. Ca khúc đạt vị trí No.2 Billboard Hot 100, trở thành một trong những bản hit lớn nhất của Shania tại Mỹ. Thành công của Shania Twain cho thấy nhạc Country không nhất thiết phải từ bỏ bản sắc để trở thành âm nhạc đại chúng. Những câu chuyện tình yêu và màu sắc quen thuộc vẫn được giữ lại, nhưng đặt trong cách sản xuất hiện đại hơn.

"Công chúa nhạc đồng quê" Taylor Swift và cây cầu từ Country đến Pop

Bước sang thế kỷ 21, Taylor Swift trở thành một trong những trường hợp tiêu biểu nhất cho hành trình nhạc Country tiến vào thị trường đại chúng. Taylor bắt đầu sự nghiệp với hình ảnh một nghệ sĩ Country trẻ. Những ca khúc như Love Story hay You Belong With Me mang đậm màu sắc Country Pop, đồng thời sở hữu giai điệu và cách viết gần với Pop để tiếp cận lượng khán giả rộng hơn.

Taylor tạo nên cách tiếp cận mới cho nhạc Country với "Love Story"...

..và cả bản hit tỷ view "You Belong With Me".

Với Love Story, Taylor cho thấyCountryhoàn toàn có thể chinh phục công chúng đại chúng mà không cần từ bỏ cách kể chuyện vốn là thế mạnh của dòng nhạc này. Ca khúc vẫn giữ những câu chuyện tình yêu và hình ảnh quen thuộc, nhưng được đặt trong giai điệu bắt tai, cách sản xuất gần với Pop hơn.

Sự giao thoa ấy giúp Taylor mở rộng khán giả vượt ra ngoài thị trường nhạc Country, đồng thời trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ đưa dòng nhạc này đến gần hơn với thị trường đại chúng.

Country bước vào kỷ nguyên phát trực tuyến (streaming)

Sự thay đổi lớn tiếp theo đến cùng với kỷ nguyên streaming. Khi cách khán giả khám phá âm nhạc thay đổi, ranh giới giữa các thể loại cũng trở nên khó xác định hơn. Một ca khúc không còn nhất thiết phải thành công trước trên radio của một thể loại rồi mới chuyển sang thị trường khác.

Đó là bối cảnh giúp Morgan Wallen trở thành một trong những gương mặt quan trọng của Country đương đại. Last Night từng đứng đầu Billboard Hot 100 trong 16 tuần, trở thành một trong những ca khúc giữ vị trí số 1 lâu nhất lịch sử bảng xếp hạng. Thành công của Wallen cho thấy Country đã có khả năng tạo ra những siêu hit không chỉ dựa vào hệ sinh thái radio Country, mà còn thông qua hành vi nghe nhạc mới của khán giả trên streaming.

Và năm 2026, Country trở lại theo một cách khác

Những thành công của Morgan Wallen và thế hệ Country "crossover" trước đó đã tạo môi trường thuận lợi cho các nghệ sĩ mới. Tháng 8/2026, Billboard ghi nhận toàn bộ Top 5 Billboard Hot 100 đều là các ca khúc nhạc Country, lần đầu tiên trong lịch sử bảng xếp hạng này.

Nhìn lại lịch sử, có lẽ câu trả lời không đơn giản là Country “trở lại”. Dolly Parton và Kenny Rogers từng đưa Country đến với khán giả Pop từ nhiều thập kỷ trước. Shania Twain biến Country-Pop thành một hiện tượng quốc tế. Taylor Swift sử dụng Country như điểm xuất phát để bước vào thế giới Pop, trong khi Morgan Wallen đưa Country trở thành một thế lực đáng nể trong kỷ nguyên phát trực tuyến.

Mỗi giai đoạn đều cho thấy thể loại này có khả năng thích nghi với cách khán giả nghe nhạc và với những thay đổi của thị trường.

Và giờ đây, Ella Langley đang tạo ra một vòng lặp thú vị: Sau nhiều thập kỷ Country liên tục thay đổi để thích nghi, một ca khúc mang đậm bản sắc Country lại có thể đứng đầu chính thị trường đại chúng. Choosin’ Texas vì thế không nhất thiết phải được xem là sự khởi đầu của một thời kỳ Country hoàn toàn mới. Thay vào đó, nó có thể được nhìn như một dấu hiệu cho thấy Country đã đi qua đủ nhiều lần biến đổi để trở thành một phần cố định của văn hóa Pop đại chúng.