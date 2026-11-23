Nhà xưởng SCCI tại KCN Tân Đô, tỉnh Tây Ninh.

Vị trí, giá thuê, kết nối giao thông, nguồn lao động và khả năng bàn giao vẫn là những yếu tố chính khi lựa chọn nhà xưởng. Tuy nhiên, yêu cầu về môi trường và hiệu quả năng lượng ngày càng được chú ý, gắn với xu hướng doanh nghiệp đưa tiêu chí ESG (môi trường, xã hội và quản trị) vào hoạt động quản lý và đánh giá chuỗi cung ứng.

ESG DẦN TRỞ THÀNH MỘT PHẦN TRONG BÀI TOÁN LỰA CHỌN NHÀ XƯỞNG

Với các doanh nghiệp xuất khẩu hoặc cung ứng cho thị trường quốc tế, việc theo dõi tiêu thụ năng lượng, quản lý chất thải và kiểm soát phát thải có thể trở thành một phần trong quá trình đáp ứng yêu cầu từ đối tác. Từ ngày 1/1/2026, Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của Liên minh châu Âu bước vào giai đoạn chính thức, áp dụng với một số nhóm hàng như sắt thép, nhôm, xi măng, phân bón, điện và hydro. Dù không bao phủ toàn bộ ngành sản xuất, cơ chế này cho thấy dữ liệu phát thải ngày càng có ý nghĩa trong một số hoạt động thương mại quốc tế.

Đối với thị trường nhà xưởng cho thuê, điều này không đồng nghĩa mọi doanh nghiệp đều ưu tiên tiêu chí xanh. Thay vào đó, hiệu quả năng lượng và điều kiện quản lý môi trường đang trở thành những yếu tố bổ sung bên cạnh giá thuê, vị trí và khả năng đáp ứng kỹ thuật, đặc biệt với các doanh nghiệp chịu áp lực giảm phát thải hoặc phải cung cấp dữ liệu môi trường cho đối tác.

NHÀ XƯỞNG XANH ĐÒI HỎI CÁCH TIẾP CẬN TOÀN DIỆN

Nhà xưởng xanh không chỉ dừng ở việc lắp đặt điện mặt trời áp mái hay tăng diện tích cây xanh, mà cần được xem xét xuyên suốt từ thiết kế, xây dựng đến vận hành, bao gồm sử dụng năng lượng, quản lý nước, chất thải và môi trường làm việc.

Trong đó, hiệu quả năng lượng góp phần kiểm soát chi phí thông qua tối ưu chiếu sáng tự nhiên, thông gió, thiết bị tiết kiệm điện và quản lý tiêu thụ năng lượng. Điện mặt trời áp mái cũng có thể bổ sung nguồn điện tại chỗ tùy điều kiện công trình và nhu cầu sử dụng.

Nhà xưởng SCCI tại KCN Tân Phú Trung, TP.HCM.

Bên cạnh đó, hệ thống xử lý nước thải và quản lý chất thải cần đáp ứng các quy định áp dụng. Việc sử dụng nước hiệu quả, phân loại chất thải và tăng cường tái sử dụng khi phù hợp giúp hạn chế lãng phí tài nguyên và giảm tác động môi trường.

GIÁ TRỊ CỦA ESG GẮN VỚI HIỆU QUẢ KINH DOANH DÀI HẠN

Nhà xưởng xanh không chỉ góp phần nâng cao hình ảnh doanh nghiệp mà còn có thể giúp tiết kiệm năng lượng, hạn chế lãng phí và hỗ trợ theo dõi các chỉ số môi trường phục vụ yêu cầu từ khách hàng, đối tác. Tuy nhiên, hiệu quả tài chính không đến ngay trong mọi trường hợp vì chi phí đầu tư, bảo trì và vận hành cần được cân đối với lợi ích dự kiến trong suốt vòng đời công trình.

Với chủ đầu tư, phát triển nhà xưởng bền vững đòi hỏi sự kết hợp giữa chất lượng công trình, khả năng nâng cấp hạ tầng, quản lý năng lượng và duy trì các hệ thống xử lý môi trường. Tích hợp giải pháp phù hợp từ khâu thiết kế có thể hạn chế chi phí cải tạo về sau.

Dù vậy, tiêu chí xanh không thể thay thế các yêu cầu nền tảng về pháp lý, an toàn, phòng cháy chữa cháy và chất lượng công trình. Hiệu quả dài hạn chỉ được bảo đảm khi các giải pháp môi trường đi cùng hạ tầng đáp ứng yêu cầu và hoạt động vận hành ổn định.

SCCI THÚC ĐẨY ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GẮN VỚI TIÊU CHÍ ESG

Năm 2025, Công ty Cổ phần Đầu tư SCC (SCCI) đạt Huy chương Đồng trong đánh giá phát triển bền vững của EcoVadis, đánh dấu bước tiến trong quá trình tiếp cận các tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị (ESG), đồng thời là cơ sở để SCCI tiếp tục hướng đến việc tích hợp các tiêu chí này vào hoạt động đầu tư, phát triển và quản lý hệ thống nhà xưởng.

SCCI hiện có gần 40 nhà xưởng với tổng diện tích gần 30 ha tại các khu công nghiệp trọng điểm phía Nam. Trên nền tảng mạng lưới nhà xưởng hiện hữu, SCCI chú trọng các giải pháp tiết kiệm năng lượng và quản lý môi trường, nổi bật là hệ thống điện mặt trời áp mái công suất 15,458 MWp, ước tính giúp giảm phát thải khoảng 17.370 tấn CO₂ mỗi năm.

Hệ thống pin năng lượng mặt trời áp mái trên nhà xưởng SCCI.

Cùng với việc cải thiện hiệu quả năng lượng tại hệ thống nhà xưởng, SCCI đang triển khai kế hoạch đầu tư điện gió như một hướng phát triển tiếp theo trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Dự án điện gió tại tỉnh Gia Lai có công suất dự kiến 35 MW và tổng vốn đầu tư dự kiến trên 50 triệu USD. Đây được xác định là một dự án trọng điểm trong định hướng phát triển sắp tới của SCCI, đánh dấu bước mở rộng từ hệ thống điện mặt trời áp mái sang lĩnh vực năng lượng gió. Theo kế hoạch, dự án sẽ bổ sung một hướng đầu tư năng lượng tái tạo vào chiến lược phát triển dài hạn của SCCI bên cạnh hoạt động bất động sản công nghiệp hiện hữu.

Trong quản lý môi trường, SCCI chú trọng các giải pháp xanh hóa hạ tầng, tăng cường mảng xanh, tối ưu chiếu sáng tự nhiên, tiết kiệm năng lượng, xử lý nước thải và quản lý chất thải theo các quy định hiện hành. Những giải pháp này gắn với mục tiêu cải thiện hiệu quả sử dụng tài nguyên và duy trì chất lượng nhà xưởng trong quá trình vận hành.

Nhìn chung, nhà xưởng xanh có thể trở thành một yếu tố tạo khác biệt trên thị trường bất động sản công nghiệp. Tuy nhiên, khả năng đáp ứng yêu cầu sản xuất, chất lượng hạ tầng, hiệu quả sử dụng tài nguyên và tính ổn định trong vận hành mới là những yếu tố quyết định giá trị thực tế của mô hình này. Với các chủ đầu tư, thách thức không chỉ là bổ sung yếu tố xanh mà còn là chuyển các mục tiêu môi trường thành giải pháp phù hợp, có thể đo lường và duy trì trong suốt vòng đời công trình.