Nhà xưởng san sát áp sát bao vây sông Nhuệ

Mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu khẩn trương kiểm tra hàng loạt nhà xưởng, lều lán sát mép sông Nhuệ; xử lý nghiêm vi phạm và xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.

Theo nội dung phản ánh, hiện nay có tình trạng "hàng trăm nhà xưởng “xẻ thịt” hành lang ven sông Nhuệ", tại nhiều vị trí, rác thải, vật liệu được tập kết ngổn ngang, không gian ven sông bị thu hẹp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo ghi nhận của PV, khu vực ven sông Nhuệ đoạn qua các phường Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ hiện tồn tại hàng loạt nhà xưởng, công trình quy mô lớn đang hoạt động rầm rộ.

Dọc hai bên sông, hàng nghìn nhà xưởng, công trình quy mô khác nhau lấn chiếm hành lang bảo vệ. Hầu hết đều lợp mái tôn, song bên trong được dựng kết cấu kiên cố; một số công trình thậm chí vươn ra giữa lòng dòng chảy.

Những nhà xưởng được xây dựng thành những dãy sát nhau và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu có cháy nổ xảy ra.

Hàng trăm công trình lớn nhỏ mọc lên sát các khu chung cư cao tầng. Do nằm ở khu vực đông dân cư, thuận tiện giao thương, giá thuê kho xưởng tại đây luôn ở mức cao.

Theo chỉ đạo, lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định; đồng thời xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan nếu để xảy ra sai phạm.