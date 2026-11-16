Nhà xưởng, kho bãi vi phạm ở Hà Nội: Kiên quyết xử lý nghiêm

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội tiếp cận hiện trường, nỗ lực phun nước dập lửa trong vụ cháy lớn ở Khu công nghiệp La Phù. Ảnh tư liệu: Doãn Tấn/TTXVN

Đã phát hiện, đình chỉ nhưng nguy cơ vẫn còn

Trưa 7/11, lửa bùng phát tại khu nhà xưởng ở xã An Khánh (Hà Nội). Khói đen bao trùm khu vực, một phần nhà xưởng đổ sập. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều phương tiện khống chế đám cháy, ngăn cháy lan. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Điều đáng chú ý là công trình đã nằm trong diện xử lý vi phạm. Ông Phùng Bá Nhân, Bí thư Đảng ủy xã An Khánh xác nhận với phóng viên TTXVN, nhà xưởng đã bị cắt điện, nước, thuộc diện phải di dời vì không đáp ứng điều kiện phòng cháy, chữa cháy và đang chờ cưỡng chế. Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đang cưỡng chế những công trình trái phép ở khu vực gần đó.

Vi phạm đã được phát hiện, biện pháp xử lý đã áp dụng nhưng công trình vẫn tồn tại khi hỏa hoạn xảy ra. Nguyên nhân cháy đang chờ kết luận điều tra; chưa có căn cứ khẳng định nhà xưởng tiếp tục sản xuất hoặc việc chưa cưỡng chế trực tiếp gây cháy. Tuy nhiên, việc quản lý hiện trạng, người ra vào và vật liệu dễ cháy trong thời gian chờ tháo dỡ cần được làm rõ.

Trước đó ngày 19/8, vụ cháy xưởng gỗ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiến trúc và Nội thất mộc Bùi Gia tại Cụm công nghiệp Ngọc Hòa (phường Chương Mỹ) khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương. Theo điều tra của Công an Hà Nội, ngày 20/10/2021, Công an huyện Chương Mỹ trước đây đã đình chỉ hoạt động đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật do công trình chưa đáp ứng yêu cầu thẩm duyệt, nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy. Tháng 5/2025, ông Bùi Hữu Hào thuê lại mặt bằng để sản xuất đồ gỗ. Kho xưởng của Mộc Bùi Gia chưa hoàn tất các thủ tục, điều kiện phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Ngày 21/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Hà Nội) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Bùi Hữu Hào về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Quyết định đình chỉ năm 2021 áp dụng với Công ty Việt Nhật, không phải doanh nghiệp thuê lại sau đó. Tuy nhiên, việc mặt bằng tiếp tục được sử dụng đặt ra câu hỏi về kiểm tra chấp hành quyết định và quản lý khi thay đổi người sử dụng. Trách nhiệm cụ thể phải được xác định từ hồ sơ và kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Tại Thanh Liệt, khu vực kho xưởng trên đường Phạm Tu liên tiếp xảy ra cháy trong tháng 7 và đầu tháng 8.

Kết luận số 114-KL/TU ngày 26/8/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội dẫn thống kê Công an thành phố cho biết có gần 10.000 cơ sở, công trình vi phạm; 2.469 cơ sở có quyết định đình chỉ hoạt động. Ban Thường vụ Thành ủy nhận định nhiều trường hợp đã bị xử lý, đình chỉ nhưng vẫn hoạt động, dẫn đến cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng...

Kịp thời báo cáo vướng mắc

Sau chỉ đạo của Thành ủy, các địa phương triển khai rà soát, vận động tháo dỡ, ngừng cấp điện, nước. Song kết quả bước đầu cho thấy khoảng cách giữa thủ tục xử lý và việc khắc phục thực tế. Tại Đại Mỗ, đến ngày 5/11, trong 386 công trình, cơ sở thuộc diện theo dõi, địa phương kiểm tra 53 trường hợp, xử lý dứt điểm 25 trường hợp và ban hành 16 quyết định dừng cung cấp điện. Tại Thường Tín, trong 478 trường hợp thuộc diện xử lý, đến ngày 27/10 có 250 trường hợp ký đơn tự nguyện ngừng cấp điện, nhưng 25 công trình hoàn thành tháo dỡ.

Đáng chú ý, hạn chế không chỉ ở cấp xã. Văn bản số 6409/UBND-NC ngày 15/11/2026, do Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn ký, nêu rõ Sở Nông nghiệp và Môi trường chưa ban hành kế hoạch triển khai, chưa hướng dẫn cấp xã xử lý công trình vi phạm; Sở Xây dựng chưa hoàn thành báo cáo rà soát hợp đồng mua bán nước; Sở Công Thương chưa hoàn thành rà soát hợp đồng mua bán điện.

Đến ngày 31/10 cả 126 xã, phường đã có báo cáo rà soát nhưng kết quả của nhiều đơn vị chưa bảo đảm yêu cầu; việc xác định đối tượng công trình chưa thống nhất, chính xác. Riêng Tây Phương, đến ngày 4/11 vẫn chưa hoàn thành thống kê công trình vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng.

Những tồn tại này tác động trực tiếp đến việc xử lý. Danh mục chưa chính xác dẫn đến việc khó xác định hành vi, thẩm quyền và biện pháp khắc phục. Việc xác minh hợp đồng điện, nước chưa hoàn thành cũng gây khó cho áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ theo pháp luật chuyên ngành. Thành phố đã chỉ rõ phần việc chưa hoàn thành ở từng cơ quan, thay vì chỉ yêu cầu địa phương đẩy nhanh tháo dỡ.

Công văn đồng thời nêu những khó khăn thực tế như: nhiều công trình tồn tại qua nhiều thời kỳ, hồ sơ đất đai thiếu thống nhất; chủ đất, chủ công trình và người thuê sử dụng có thể khác nhau. Việc di dời máy móc, hàng hóa đòi hỏi thời gian, kinh phí và địa điểm sản xuất phù hợp. Cán bộ cơ sở phải xử lý nhiều nhiệm vụ cùng lúc.

Trước thực trạng trên, UBND thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hướng dẫn phân nhóm vi phạm đất đai. Sở Xây dựng, Sở Công Thương hoàn thành xác minh hợp đồng cấp nước, điện và xử lý theo thẩm quyền. Các xã, phường phải điều chỉnh danh mục, xác định nguồn gốc đất, thời điểm xây dựng, đăng ký chỉ tiêu xử lý hằng tháng. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả rà soát. Công an thành phố xử lý nghiêm cơ sở không chấp hành đình chỉ, kịp thời báo cáo vướng mắc để tránh khoảng trống quản lý. Cấp xã cần kiểm tra sau xử lý, không để “xử lý trên giấy”, tái vi phạm hoặc hoạt động trở lại khi chưa đủ điều kiện. Ban Nội chính Thành ủy và Công an thành phố được giao theo dõi tiến độ; kết quả thực hiện gắn với đánh giá nhiệm vụ của tập thể, người đứng đầu.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn, thời hạn hoàn thành xử lý vi phạm thuộc phạm vi kế hoạch là trước ngày 30/6/2027. Đó là mốc hoàn thành chung, không phải thời hạn cho phép cơ sở đã bị đình chỉ tiếp tục hoạt động. Khó khăn về đất đai, thủ tục, di dời phải được giải quyết đúng pháp luật; hiệu quả quản lý cần được đo bằng số công trình khắc phục dứt điểm, số cơ sở thực sự ngừng hoạt động vi phạm và mức độ an toàn của người dân được bảo đảm.