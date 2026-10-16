Nhà xuất bản Trẻ có giám đốc mới

Đồng chí Thái Ngọc Quý phát biểu tại buổi công bố quyết định. (Ảnh: Nhà xuất bản Trẻ)

Theo Quyết định số 259 -QĐ/TĐTN, Ban Thường vụ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh quyết định bổ nhiệm đồng chí Thái Ngọc Quý, quyền Chủ tịch Hội đồng thành viên, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Trẻ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nhà xuất bản Trẻ; thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 15/10/2026.

Đồng chí Thái Ngọc Quý sinh ngày 18/3/1977, quê quán xã Hưng Long, Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí có 25 năm công tác trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành, trong đó có 22 năm công tác tại Nhà xuất bản Trẻ. Đồng chí lần lượt đảm nhận và hoàn thành tốt các vai trò nhân viên, phó phòng, trưởng phòng, Phó Giám đốc; thành viên, Phó Chủ tịch, Quyền Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ công bố.

Đồng chí Thái Ngọc Quý có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Nhà xuất bản Trẻ, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất, in ấn, phát hành; tham gia xây dựng hệ thống phát hành, mở rộng thị trường; phát triển đối tác, tăng cường hợp tác trong và ngoài nước.

Đồng chí tích cực và chủ động tham gia các hoạt động phát triển xuất bản, văn hóa đọc, các hội sách do Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, Cục Xuất bản và Thư viện tổ chức.

Trong quá trình công tác, đồng chí Thái Ngọc Quý có nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua; được tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bằng khen Thành Đoàn cùng nhiều bằng khen, giấy khen khác.