Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tặng hơn 2.100 cuốn sách giáo khoa hỗ trợ Trường THCS Kim Liên sau vụ cháy

Tham dự buổi trao tặng sách có ông Phạm Vĩnh Thái, Quyền Chủ tịch Hội đồng thành viên NXBGDVN; ông Nguyễn Chí Bính, Quyền Tổng Giám đốc NXBGDVN; ông Nguyễn Duy Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội; ông Phạm Quốc Toản, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; đại diện lãnh đạo UBND phường Kim Liên, Ban Giám hiệu và đại diện Hội phụ huynh học sinh Trường THCS Kim Liên.

Lãnh đạo NXBGDVN trao tặng sách cho Trường THCS Kim Liên.

Tại buổi trao tặng sách, NXBGDVN và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội đã trao tặng nhà trường 2.147 cuốn sách giáo khoa và sách bài tập, gồm 90 bộ sách lớp 6 và 31 bộ sách lớp 7, với tổng trị giá gần 40 triệu đồng. Số sách này sẽ góp phần bảo đảm nguồn học liệu phục vụ học tập cho học sinh, đồng thời chia sẻ khó khăn với nhà trường và các gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ cháy.

Phát biểu tại buổi trao tặng sách, ông Nguyễn Chí Bính, Quyền Tổng Giám đốc NXBGDVN cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy tại khu học tạm của Trường THCS Kim Liên, NXBGDVN đã chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND phường Kim Liên tìm hiểu tình hình thiệt hại, xác định nhu cầu sách giáo khoa và sách bài tập của học sinh, từ đó triển khai hỗ trợ kịp thời.

Ông Nguyễn Chí Bính, Quyền Tổng Giám đốc NXBGDVN phát biểu tại buổi trao tặng sách.

Ông Nguyễn Chí Bính chia sẻ: “Số sách được trao tặng hôm nay tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng thể hiện tình cảm và trách nhiệm của tập thể cán bộ, người lao động NXBGDVN, với mong muốn giúp các em học sinh có thêm sách phục vụ học tập, kịp thời bù đắp những thiếu hụt, mất mát sau sự cố vừa qua. NXBGDVN mong muốn tiếp tục đồng hành cùng ngành Giáo dục nói chung và nhà trường nói riêng trong việc cung cấp, phát hành các ấn phẩm giáo dục, sách giáo khoa. Chúng tôi cũng mong thầy và trò nhà trường sớm vượt qua khó khăn, ổn định tình hình, đưa hoạt động dạy và học trở lại bình thường”.

Ông Phạm Quốc Toản, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cảm ơn sự quan tâm, kết nối và hỗ trợ kịp thời, thiết thực, đầy trách nhiệm của NXBGDVN và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội. Những cuốn sách được trao tận tay học sinh không chỉ góp phần bù đắp những thiệt hại trước mắt mà còn mang ý nghĩa động viên, tiếp thêm động lực để các em sớm ổn định việc học tập.

Đại diện UBND phường Kim Liên và Ban Giám hiệu nhà trường cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành và các đơn vị, trong đó có NXBGDVN và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội, dành cho thầy và trò nhà trường sau sự cố.

Hoạt động trao tặng sách tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và sự sẻ chia của NXBGDVN cùng các đơn vị thành viên đối với cộng đồng; đồng thời khẳng định vai trò đồng hành của Nhà xuất bản với ngành Giáo dục trong việc bảo đảm điều kiện học tập, góp phần giúp học sinh vượt qua khó khăn, duy trì việc học và tiếp tục hành trình tiếp nhận tri thức.