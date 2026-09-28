Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa điện tử

Giáo viên, học sinh, phụ huynh có thể truy cập, tìm kiếm và sử dụng sách giáo khoa điện tử trên trang taphuan.nxbgd.vn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Trong văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ngày 24/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị lãnh đạo các địa phương chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức dạy học linh hoạt, bảo đảm yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng thời đề nghị các địa phương hướng dẫn giáo viên, học sinh khai thác sách giáo khoa điện tử do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cung cấp miễn phí, phù hợp với điều kiện thiết bị và khả năng tiếp cận của học sinh.

Theo hướng dẫn mới nhất của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, giáo viên, học sinh và phụ huynh chỉ cần thực hiện 7 bước để truy cập và sử dụng bản sách giáo khoa điện tử miễn phí trên trang taphuan.nxbgd.vn.

Việc cung cấp sách giáo khoa điện tử nhằm bổ sung thêm một phương thức tiếp cận sách, đặc biệt trong trường hợp học sinh chưa có đủ sách giáo khoa bản giấy hoặc điều kiện học tập trực tiếp gặp khó khăn.

Dưới đây là các bước truy cập:

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại báo cáo Thủ tướng Chính phủ ngày 20/9, đến 17 giờ ngày 20/9, tổng nhu cầu sách giáo khoa phục vụ năm học 2026–2027 khoảng 245,94 triệu bản.

Số sách giáo khoa còn thiếu đã giảm từ 2.718.946 bản vào ngày 15/9 xuống còn 776.259 bản. Như vậy, khoảng 99,69% tổng nhu cầu sách giáo khoa đã được đáp ứng, số còn thiếu khoảng 0,31%.

Đến hết ngày 24/9, tổng số lượng sách giáo khoa đã được phát hành thêm, bảo đảm cung ứng đủ 776.259 bản còn thiếu.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục in bổ sung và cung ứng về các địa phương từ nay đến hết ngày 30/9 khoảng 2.995.949 bản sách, nhằm đáp ứng nhu cầu phát sinh của học sinh và các thư viện nhà trường.

Số sách bổ sung này được cung ứng thông qua các kênh phát hành của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các nhà sách tại 34 tỉnh, thành phố. Đồng thời, nguồn sách bổ sung cũng được sử dụng để hình thành nguồn dự phòng trong trường hợp xảy ra thiên tai, bão lũ và các tình huống thực tế khác.

Như vậy, bên cạnh việc tiếp tục bổ sung sách giáo khoa bản giấy để bảo đảm nhu cầu học tập, việc hướng dẫn khai thác sách giáo khoa điện tử miễn phí được xem là một phương án hỗ trợ thêm cho giáo viên, học sinh và phụ huynh trong quá trình tổ chức dạy và học.