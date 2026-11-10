Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hỗ trợ hơn 2.100 cuốn sách cho học sinh Trường THCS Kim Liên

Ngày 9-11, NXBGDVN cùng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội đã trao tặng sách cho Trường THCS Kim Liên.

Đại diện NXBGDVN trao tặng sách cho Trường THCS Kim Liên.

Tại chương trình, 2.147 cuốn sách giáo khoa, sách tiếng Anh và sách bài tập dành cho học sinh khối 6 và khối 7 đã được trao tặng nhà trường, với tổng trị giá gần 40 triệu đồng.

Số sách này góp phần bổ sung học liệu phục vụ học tập, giúp các em có thêm điều kiện tiếp tục chương trình học sau sự cố, đồng thời chia sẻ phần nào khó khăn với những gia đình có học sinh bị ảnh hưởng bởi vụ cháy.

Ông Nguyễn Chí Bính, quyền Tổng Giám đốc NXBGDVN phát biểu tại buổi trao tặng sách.

Theo ông Nguyễn Chí Bính, quyền Tổng Giám đốc NXBGDVN ngay sau khi tiếp nhận thông tin trên báo chí về vụ cháy tại khu học tạm của Trường THCS Kim Liên, lãnh đạo NXBGDVN đã chỉ đạo kịp thời, phối hợp với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội tìm hiểu những thiệt hại của nhà trường và học sinh.

Quá trình triển khai hỗ trợ có sự phối hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đặc biệt là sự kết nối của Phòng Văn hóa - Xã hội phường Kim Liên, nhằm xác định nhu cầu và đưa nguồn sách đến với học sinh.

Ông Nguyễn Chí Bính chia sẻ, 2.147 cuốn sách được trao tặng là tình cảm, trách nhiệm của tập thể cán bộ, người lao động NXBGDVN và đơn vị thành viên đối với thầy và trò nhà trường. Đơn vị mong muốn số sách này góp phần bù đắp lượng học liệu bị hư hỏng, giúp các em sớm ổn định tâm lý, có đủ điều kiện tiếp tục học tập sau sự cố.

Ông Phạm Quốc Toản, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Đại diện ngành Giáo dục Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Quốc Toản trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp và hỗ trợ kịp thời của NXBGDVN cùng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội.

Theo ông, việc trao tặng sách có ý nghĩa thiết thực trong thời điểm nhà trường và học sinh đang khắc phục hậu quả vụ cháy. Bên cạnh giá trị sử dụng, đây còn là sự động viên, tiếp thêm tinh thần để các em yên tâm tiếp tục học tập.

Đại diện UBND phường Kim Liên và Ban Giám hiệu Trường THCS Kim Liên cũng bày tỏ sự cảm ơn đối với các cấp, các ngành và đơn vị đã quan tâm, hỗ trợ nhà trường sau sự cố.

Bà Đào Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường THCS Kim Liên bày tỏ sự cảm ơn tới các đơn vị đã hỗ trợ nhà trường.

Việc bổ sung sách giáo khoa, sách bài tập vào thời điểm này góp phần giải quyết nhu cầu học liệu cấp thiết của học sinh Trường THCS Kim Liên. Những cuốn sách được trao tặng sẽ tiếp tục đồng hành cùng các em trong từng giờ học, giúp việc tiếp nhận kiến thức không bị gián đoạn bởi những khó khăn phát sinh ngoài mong muốn.

Qua hoạt động này, sự phối hợp giữa đơn vị xuất bản, cơ quan quản lý giáo dục và chính quyền địa phương đã góp phần đưa nguồn hỗ trợ đến với nhà trường, học sinh kịp thời và thiết thực.