Theo Quyết định số 3345 ký ngày 16/11 của Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn, ông Triệu Ngọc Lâm, Tổng biên tập báo Giáo dục và Thời đại được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Thời hạn giữ chức vụ của ông Triệu Ngọc Lâm là 5 năm, kể từ ngày 23/11/2026.

Ông Triệu Ngọc Lâm, Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. (Ảnh: Báo Giáo dục và Thời đại)

Ông Triệu Ngọc Lâm sinh năm 1979 tại Hà Nội, tốt nghiệp chuyên ngành Báo in, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Trước đó, ông từng giữ chức Trưởng phòng Pháp luật - Bạn đọc Báo Gia đình và Xã hội.

Ngày 16/6/2013, ông được bổ nhiệm làm Phó tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại. Ngày 13/2/2018, ông được bổ nhiệm giữ chức Tổng biên tập báo này.

Ông Triệu Ngọc Lâm được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sau khi ông Nguyễn Tiến Thanh thôi giữ chức vụ này theo nguyện vọng cá nhân.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thành lập năm 1957, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đơn vị có nhiệm vụ tổ chức biên soạn, biên tập, in và phát hành sách giáo khoa, các ấn phẩm phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập.

Nhà xuất bản hiện có gần 40 công ty thành viên, mỗi năm xuất bản hàng nghìn đầu sách và sản xuất thiết bị, đồ dùng dạy học.

Từ năm học 2026-2027, bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn và phát hành được sử dụng thống nhất trên toàn quốc.