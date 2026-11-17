Theo Quyết định số 3345 kí ngày 16/11 của Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn, ông Triệu Ngọc Lâm, Tổng biên tập báo Giáo dục và Thời đại được điều động đến công tác tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tại đơn vị mới, ông Triệu Ngọc Lâm được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời là Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, tính từ ngày 23/11/2026.

Ông Triệu Ngọc Lâm, tân Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Quyết định này được ban hành căn cứ trên Kết luận số 202-KL/ĐU ngày 16/11 của Tập thể Thường trực Đảng ủy Bộ GD&ĐT và theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Tổng Biên tập báo Giáo dục và Thời đại, thủ trưởng các đơn vị có liên quan cùng ông Triệu Ngọc Lâm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Ông Triệu Ngọc Lâm sinh năm 1979 tại Hà Nội, tốt nghiệp ngành báo in tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền và từng là Trưởng phòng Pháp luật - Bạn đọc, phụ trách tổ chức nội dung mảng pháp luật, bạn đọc của báo Gia đình & Xã hội.

Từ ngày 16/6/2013, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập báo Giáo dục và Thời đại.

Từ ngày 13/2/2018, ông chính thức được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập báo Giáo dục và Thời đại.