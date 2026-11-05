Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nỗ lực tiếp cận độc giả quốc tế

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan phòng trưng bày sách tại Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hoạt động xuất bản không ngừng đổi mới, mở rộng từ các kênh phát hành truyền thống sang môi trường số và hệ thống phân phối xuyên biên giới.

Nắm bắt xu thế đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp Omega Plus khai thác nền tảng thương mại điện tử toàn cầu Amazon nhằm mở rộng thị trường, nâng cao khả năng tiếp cận các xuất bản phẩm và tăng cường kết nối với bạn đọc quốc tế.

Đây là bước đi cụ thể trong quá trình đổi mới hoạt động xuất bản, phát hành của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, đồng thời góp phần thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại, giới thiệu đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu phát triển đất nước và các giá trị lịch sử, văn hóa Việt Nam đến cộng đồng quốc tế.

Chia sẻ về ý nghĩa của sự kiện này, ông Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết Nhà xuất bản không chỉ mở rộng kênh phát hành mà còn thể hiện quyết tâm chủ động hội nhập quốc tế, tận dụng thành tựu công nghệ số để lan tỏa các giá trị tri thức, tư tưởng, lịch sử và văn hóa Việt Nam.

Các đầu sách có nội dung phong phú, đề cập đến những vấn đề quan trọng trong lịch sử, chính trị, văn hóa và quá trình xây dựng, phát triển đất nước.

Các ấn phẩm được giới thiệu trên Amazon phản ánh những chủ đề tiêu biểu về lịch sử, chính trị, văn hóa và quá trình xây dựng, phát triển đất nước. Từ cuộc đời, tư tưởng và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiến thắng Điện Biên Phủ, những đóng góp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến công tác xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng và phát triển nền văn hóa Việt Nam, mỗi cuốn sách mang đến những nguồn tư liệu có giá trị, giúp bạn đọc quốc tế có thêm góc nhìn toàn diện, sâu sắc về đất nước và con người Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Thái Bình, mỗi cuốn sách được phát hành ra quốc tế không đơn thuần là một sản phẩm tri thức mà còn là cầu nối giúp bạn bè thế giới hiểu đúng, hiểu sâu sắc hơn về Việt Nam. Thông qua những ấn phẩm được đầu tư nghiêm túc về nội dung và hình thức, Nhà xuất bản mong muốn đóng góp thiết thực vào công tác thông tin đối ngoại, tăng cường sự hiểu biết và kết nối giữa Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Việc hiện diện trên Amazon cũng mở ra cơ hội để sách lý luận, chính trị Việt Nam đến với đông đảo bạn đọc ở nước ngoài, các thư viện đại học quốc tế, các nhà nghiên cứu và tổ chức quốc tế; đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung, biên dịch, biên tập, hình thức xuất bản và phương thức giới thiệu sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường toàn cầu.

Trong thời gian tới, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển các ấn phẩm bằng tiếng nước ngoài, mở rộng hợp tác và đa dạng hóa kênh phát hành quốc tế; chú trọng lựa chọn những công trình có giá trị lý luận, thực tiễn và phù hợp với nhu cầu của bạn đọc nước ngoài./.

Bảy đầu sách được giới thiệu trên Amazon lần này gồm: - “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tiểu sử và sự nghiệp” (President Ho Chi Minh - Biography and Career) - “Điện Biên Phủ - Những thời khắc lịch sử” (Dien Bien Phu - Moments in History) - “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh” (Determination and Persistence in Preventing and Fighting Corruption, Building a Clean and Strong Party and State) - “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” (Building and Developing an Advanced Vietnamese Culture Deeply Imbued with National Identity) - “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” (Thousand Years of Viet Nam National Civilization) - “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75” (A War Account: 1-2-3-4.75) - “Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của nhân dân” (Vo Nguyen Giap: The People's General).