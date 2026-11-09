Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ký hợp tác với Trường Đại học An Giang

Sáng 9.11, tại tỉnh An Giang, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Trường Đại học An Giang tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác.

Chương trình ký kết nhằm tăng cường phối hợp trong biên soạn, biên tập, xuất bản, phát hành, nghiên cứu khoa học, tuyên truyền, phát triển văn hóa đọc… góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của hai đơn vị trong giai đoạn mới.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng (thứ 4 từ phải sang) đến dự buổi Lễ ký kết sáng 9.11

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đến dự; cùng dự còn có lãnh đạo tỉnh An Giang, đại diện các sở, ngành tỉnh; lãnh đạo một số học viện, trường đại học; lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học An Giang.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẳng định, xuất bản và giáo dục đại học là hai lĩnh vực then chốt, có mối quan hệ hữu cơ mật thiết trong việc cung cấp, trang bị tri thức cho xã hội.

Xuất bản đóng vai trò nghiên cứu, hệ thống hóa và lan tỏa tri thức; trong khi đó, giáo dục đại học đảm nhận sứ mệnh đào tạo, phát triển và ứng dụng những giá trị vào thực tiễn. Vì vậy, sự kết nối chặt chẽ giữa hai lĩnh vực này mang ý nghĩa chiến lược, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Trong những năm gần đây, Nhà xuất bản tăng cường các chương trình phối hợp với nhiều trường đại học, không chỉ nhằm mở rộng nguồn đề tài, mà còn tạo chu trình khép kín: “tri thức được hình thành từ nghiên cứu, kiểm chứng qua thực tiễn, chuẩn hóa trong xuất bản và phát huy giá trị trong giảng dạy, học tập…”.

Trường Đại học An Giang là cơ sở giáo dục đại học công lập đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục quốc gia, vì vậy việc ký kết Quy chế phối hợp giữa hai bên có ý nghĩa hết sức thiết thực.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ký kết hợp tác với Trường Đại học An Giang

PGS.TS Vũ Trọng Lâm tin tưởng với sứ mệnh, thế mạnh và định hướng phát triển của mỗi đơn vị, mối quan hệ hợp tác giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật với Trường Đại học An Giang ngày càng đi vào chiều sâu, đạt kết quả thiết thực và bền vững.

Theo Quy chế phối hợp, hai bên tập trung triển khai các nội dung hợp tác như: phối hợp biên soạn, biên tập, xuất bản; tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phát hành, quảng bá sách, ấn phẩm của Nhà xuất bản phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên của trường; phối hợp tổ chức các hoạt động khoa học và chương trình, sự kiện…

Điểm cốt lõi của Quy chế lần này là tinh thần phát triển toàn diện, dài hạn và thực chất, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái gắn chặt chẽ giữa “nghiên cứu - đào tạo - xuất bản - lan tỏa tri thức”, nhằm phục vụ hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường và của Nhà xuất bản trong giai đoạn mới.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng tủ sách cho Trường Đại học An Giang

Dịp này, lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng Trường Đại học An Giang “Tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, “Tủ sách học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cùng nhiều ấn phẩm lý luận, chính trị có giá trị phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học...