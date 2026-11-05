Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đưa 7 cuốn sách đầu tiên lên nền tảng Amazon

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa chính thức đưa 7 cuốn sách đầu tiên lên nền tảng Amazon, bắt đầu mở bán tới bạn đọc toàn cầu.

Đây là sự kiện quan trọng của Nhà xuất bản, đánh dấu bước tiến mới trong đổi mới phương thức phát hành, đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, góp phần đưa tri thức, lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam và công cuộc xây dựng, đổi mới, phát triển đất nước đến gần hơn với độc giả toàn cầu.

Cuốn sách "President Ho Chi Minh - Biography and Career" (Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tiểu sử và sự nghiệp) được giới thiệu trên nền tảng Amazon.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hoạt động xuất bản không ngừng đổi mới, mở rộng từ các kênh phát hành truyền thống sang môi trường số và hệ thống phân phối xuyên biên giới.

Nắm bắt xu thế đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp Omega Plus khai thác nền tảng thương mại điện tử toàn cầu Amazon nhằm mở rộng thị trường, nâng cao khả năng tiếp cận các xuất bản phẩm và tăng cường kết nối với bạn đọc quốc tế.

Đây là bước đi cụ thể trong quá trình đổi mới hoạt động xuất bản, phát hành của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, đồng thời góp phần thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại, giới thiệu đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu phát triển đất nước và các giá trị lịch sử, văn hóa Việt Nam đến cộng đồng quốc tế.

Sự kiện này cũng đánh dấu một bước triển khai kịp thời chức năng, nhiệm vụ mới của Nhà xuất bản được giao tại Quyết định số 657-QĐ/TW, ngày 26/10/2026 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Chỉ thị 04 ngày 17/3/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới, trong đó có nhiệm vụ thực hiện chuyển đổi số, phát triển xuất bản hiện đại và hợp tác quốc tế, đưa sách Việt vào hệ thống thư viện đại học toàn cầu.

Bảy đầu sách được giới thiệu trên Amazon lần này có nội dung phong phú, đề cập đến những vấn đề quan trọng trong lịch sử, chính trị, văn hóa và quá trình xây dựng, phát triển đất nước. Cụ thể gồm:

1. President Ho Chi Minh - Biography and Career (Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tiểu sử và sự nghiệp) (https://www.amazon.com/dp/B0HPKCXDF2)2. Dien Bien Phu - Moments in History (Điện Biên Phủ - Những thời khắc lịch sử) (https://www.amazon.com/dp/B0HPNS4PKD)3. Determination and Persistence in Preventing and Fighting Corruption, Building a Clean and Strong Party and State (Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh) (https://www.amazon.com/dp/B0HM3919NJ)4. Building and Developing an Advanced Vietnamese Culture Deeply Imbued with National Identity (Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc) (https://www.amazon.com/dp/B0HQB3JDCD)

5. Thousand Years of Viet Nam National Civilization (Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam) (https://www.amazon.com/dp/B0HQBNDF39)6. A War Account: 1-2-3-4.75 (Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75) (https://www.amazon.com/dp/B0HLPSN42B)7. Vo Nguyen Giap: The People's General (Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của nhân dân) (https://www.amazon.com/dp/B0HQDJG6JC)

Chia sẻ về ý nghĩa của sự kiện này, đồng chí Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, việc phối hợp Omega Plus đưa các xuất bản phẩm đầu tiên lên Amazon là kết quả của quá trình chuẩn bị, rà soát và hoàn thiện hồ sơ, thông tin xuất bản, đáp ứng các yêu cầu xét duyệt của nền tảng rất công phu, quy trình kiểm duyệt khắt khe của Amazon. Điều này không chỉ giúp Nhà xuất bản mở rộng kênh phát hành mà còn thể hiện quyết tâm chủ động hội nhập quốc tế, tận dụng thành tựu công nghệ số để lan tỏa các giá trị tri thức, tư tưởng, lịch sử và văn hóa Việt Nam.

Các ấn phẩm phản ánh những chủ đề tiêu biểu về lịch sử, chính trị, văn hóa và quá trình xây dựng, phát triển đất nước. Từ cuộc đời, tư tưởng và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiến thắng Điện Biên Phủ, những đóng góp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến công tác xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng và phát triển nền văn hóa Việt Nam, mỗi cuốn sách mang đến những nguồn tư liệu có giá trị, giúp bạn đọc quốc tế có thêm góc nhìn toàn diện, sâu sắc về đất nước và con người Việt Nam.

Theo đồng chí Nguyễn Thái Bình, mỗi cuốn sách được phát hành ra quốc tế không đơn thuần là một sản phẩm tri thức mà còn là cầu nối giúp bạn bè thế giới hiểu đúng, hiểu sâu sắc hơn về Việt Nam. Thông qua những ấn phẩm được đầu tư nghiêm túc về nội dung và hình thức, Nhà xuất bản mong muốn đóng góp thiết thực vào công tác thông tin đối ngoại, tăng cường sự hiểu biết và kết nối giữa Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Việc hiện diện trên Amazon cũng mở ra cơ hội để sách lý luận, chính trị Việt Nam đến với đông đảo bạn đọc ở nước ngoài, các thư viện đại học quốc tế, các nhà nghiên cứu và tổ chức quốc tế; đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung, biên dịch, biên tập, hình thức xuất bản và phương thức giới thiệu sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường toàn cầu.

Trong thời gian tới, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển các ấn phẩm bằng tiếng nước ngoài, mở rộng hợp tác và đa dạng hóa kênh phát hành quốc tế; chú trọng lựa chọn những công trình có giá trị lý luận, thực tiễn và phù hợp với nhu cầu của bạn đọc nước ngoài.