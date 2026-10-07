Nhà xe ngang nhiên đón khách sai quy định gần Bến xe Nước Ngầm

Qua kiểm tra hoạt động vận tải hành khách tại khu vực Bến xe Nước Ngầm và địa bàn lân cận, lực lượng chức năng phát hiện một số trường hợp sử dụng xe hợp đồng đón khách tại địa điểm không đúng quy định, xe trung chuyển chở khách không đúng quy định.

Ngày 6/10, tại địa điểm đăng ký hoạt động chi nhánh của Công ty TNHH Thương mại Vận tải XNK Sơn Ngọc Phát - Chi nhánh Hà Nội, tại LK31 TT3-2 Khu đô thị Ao Sào, đường Cổ Mai, phường Hoàng Mai, Hà Nội, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 14, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội kiểm tra và phát hiện anh Đ.X.H. (SN 1994, trú tại Thanh Hóa) điều khiển ô tô khách BKS 36H-088.30 đang đón hành khách.

Theo lực lượng chức năng, phương tiện này là xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng. Việc tổ chức đón khách tại địa điểm cố định do đơn vị kinh doanh vận tải thuê, hợp tác kinh doanh trên các tuyến phố không phù hợp với quy định đối với loại hình vận tải này.

Với hành vi đón khách không đúng nơi quy định, người điều khiển phương tiện bị lập biên bản vi phạm hành chính, mức phạt từ 1-2 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đối với Công ty TNHH Thương mại Vận tải XNK Sơn Ngọc Phát - Chi nhánh Hà Nội, lực lượng chức năng cũng lập biên bản về hành vi sử dụng xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng đón khách tại địa điểm cố định khác do đơn vị kinh doanh vận tải thuê, hợp tác kinh doanh trên các tuyến phố.

Hành vi này được xác định vi phạm điểm e khoản 7 Điều 26 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 238/2026/NĐ-CP. Doanh nghiệp có thể bị phạt tiền từ 10-12 triệu đồng và bị áp dụng hình thức tước phù hiệu xe hợp đồng theo quy định.

Xe hợp đồng đón khách tại điểm cố định, xe trung chuyển chở khách sai quy định bị phát hiện tại khu vực Bến xe Nước Ngầm.

Cũng trong ngày 6/10, tại Bến xe Nước Ngầm, tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Du lịch và Vận tải Vân Anh, trụ sở tại số 3 Nguyễn Chí Thanh, phường Hàm Rồng, Thanh Hóa.

Doanh nghiệp này bị xác định có hành vi sử dụng xe trung chuyển chở hành khách không đúng quy định, vi phạm điểm d khoản 7 Điều 26 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Mức phạt được xác định là 11 triệu đồng.

Hai doanh nghiệp vận tải bị lập biên bản do vi phạm quy định về đón khách và sử dụng xe trung chuyển tại khu vực Bến xe Nước Ngầm.

Các trường hợp trên cho thấy trong hoạt động vận tải hành khách tại khu vực Bến xe Nước Ngầm vẫn xuất hiện những hành vi liên quan đến việc đón khách ngoài địa điểm được phép và sử dụng xe trung chuyển không đúng quy định.

Đối với xe hợp đồng, việc đón khách không đúng quy định có thể làm thay đổi cách thức hoạt động của loại hình vận tải này, nhất là khi phương tiện tổ chức đón khách tại một địa điểm cố định thay vì thực hiện theo đúng bản chất của vận tải hành khách theo hợp đồng.

Trong khi đó, xe trung chuyển được sử dụng để hỗ trợ việc đưa, đón hành khách theo điều kiện và phạm vi hoạt động nhất định. Việc sử dụng loại phương tiện này không đúng quy định cũng là một trong những nội dung được kiểm tra trong hoạt động kinh doanh vận tải.

Theo Đội CSGT đường bộ số 14, thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra hoạt động vận tải hành khách tại khu vực Bến xe Nước Ngầm và các tuyến đường lân cận, trong đó tập trung vào các hành vi đón, trả khách không đúng quy định, sử dụng xe trung chuyển không đúng quy định và những vi phạm khác trong hoạt động kinh doanh vận tải.