Nhà vườn Lương Sơn tất bật sản xuất trái cây nghịch vụ đón tết

Nhờ nguồn nước thủy lợi dồi dào, nông dân xã Lương Sơn đã phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái

Như mọi năm, thời điểm này, nhiều nhà vườn ở xã Lương Sơn bắt đầu bước vào giai đoạn chăm sóc quan trọng đối với lứa trái cây nghịch vụ. Đây là vụ sản xuất được người dân chú trọng bởi nhu cầu tiêu thụ trái cây thường tăng vào dịp cuối năm, nhất là thời điểm cận Tết Nguyên đán.

Đưa chúng tôi vào thăm vườn, ông Nguyễn Văn Thẳng ở thôn Tân Bình, xã Lương Sơn cho biết, vườn xoài đã được ông xử lý kỹ thuật, kích hoa trái vụ cách đây 2 tháng.

Dừng lại bên cây xoài đang ra hoa, ông Thẳng chia sẻ, dịp cuối năm, nhất là giáp Tết Nguyên đán, giá trái cây ở mức cao nên tôi cũng như các nhà vườn ở đây đều tập trung sản xuất nghịch vụ để bán. Với cây xoài, ngoài vụ chính, người trồng có thể xử lý cho cây ra hoa thêm một vụ trong năm. Nếu thời tiết thuận lợi, tỷ lệ đậu trái cao, năng suất có thể đạt khoảng 20 tấn/ha.

Ông Nguyễn Văn Thẳng sản xuất 3 ha xoài nghịch vụ trong tổng số 12 ha xoài của gia đình để bán vào dịp tết sắp tới

Trong vụ này, gia đình ông dành 3 ha trong tổng số 12 ha xoài để sản xuất nghịch vụ phục vụ thị trường tết. Chi phí đầu tư ước khoảng 100 triệu đồng/ha, chưa kể công chăm sóc.

“Ở khu vực này, nhờ có nguồn nước thủy lợi dồi dào nên việc sản xuất cây ăn trái khá thuận lợi. Sau 2 tháng xử lý kỹ thuật, vườn xoài đã bắt đầu ra hoa, kết trái non. Nếu giá bán dịp tết duy trì từ 30.000 đồng/kg và năng suất đạt yêu cầu, có thể mang lại thu nhập từ 400 - 500 triệu đồng/ha”, ông Thẳng kỳ vọng.

Nếu thời tiết thuận lợi, tỷ lệ trái đạt, mỗi ha xoài vụ nghịch có thể đạt 20 tấn trái

Theo ông Lê Đặng Pháp, Phó Chủ tịch UBND xã Lương Sơn, nhờ hưởng lợi trực tiếp từ các công trình thủy lợi đầu nguồn, đến nay nông dân địa phương đã phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái lên 1.300 ha, trong đó chủ yếu là cây xoài và một số diện tích trồng bưởi, mít…

Hầu hết nhà vườn trồng xoài trên địa bàn đều áp dụng kỹ thuật xử lý ra hoa trái vụ nhằm nâng cao giá trị sản xuất, nhất là phục vụ nhu cầu thị trường dịp Tết Nguyên đán. Ở vụ này, khoảng 60% diện tích xoài được nông dân áp dụng kỹ thuật kích thích ra hoa để tăng thu nhập.

Ngoài cây xoài, nhiều nông dân Lương Sơn còn mở rộng diện tích trồng bưởi mang lại hiệu quả cao

Không chỉ chú trọng sản lượng, nông dân Lương Sơn đang từng bước quan tâm hơn đến chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đây được xem là điều kiện cần thiết để trái cây địa phương tiếp cận các thị trường tiêu thụ có yêu cầu cao, đồng thời nâng cao giá trị nông sản.

Đến nay, xã Lương Sơn đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện cấp 7 mã vùng, truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm cây ăn trái trên địa bàn với diện tích hơn 105 ha. Trong đó, có 3 mã vùng xuất khẩu sang Hoa Kỳ, EU và 4 mã vùng trồng nội địa, chủ yếu là cây bưởi, xoài…

Ông Lê Đặng Pháp, Phó Chủ tịch UBND xã Lương Sơn, Lâm Đồng

Địa phương chủ động định hướng để người dân tập trung sản xuất những loại cây trồng có lợi thế nhằm mang lại thu nhập cao dịp cuối năm. Chúng tôi sẽ tích cực làm việc với các đơn vị tiêu thụ sản phẩm sau thu hoạch để nâng cao giá trị nông sản làm ra cho nông dân.

Từ lợi thế nguồn nước của hệ thống thủy lợi, vùng đất từng được biết đến với tên gọi “Đá Trắng” đang dần phủ xanh bởi những vườn cây ăn trái. Dọc tuyến kênh 812 - Châu Tá, những vườn xoài đang vào kỳ ra hoa, kết trái không chỉ báo hiệu một vụ sản xuất mới mà còn mở ra kỳ vọng về nguồn thu nhập tốt hơn cho người trồng.

Việc chủ động sản xuất nghịch vụ, kết hợp nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường tiêu thụ đang giúp nông dân Lương Sơn khai thác tốt hơn lợi thế vùng chuyên canh. Nếu thời tiết thuận lợi, thị trường ổn định, những mùa trái cây cuối năm sẽ góp thêm nguồn thu, giúp nhà vườn đón Tết Đinh Mùi 2027 thêm sung túc.