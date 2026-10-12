Nhà vùng ven đắt đỏ, người mua săn căn hộ đã bàn giao 5-10 năm

Báo cáo Nghiên cứu thị trường bất động sản Việt Nam quý III/2026 của AvisonYoung cho thấy thị trường căn hộ tại Hà Nội và TP.HCM tiếp tục đối mặt với bàitoán giá bán cao, trong khi sức hấp thụ suy yếu. Đáng chú ý, người mua có sẵntiền mặt tại Hà Nội đang có xu hướng tìm đến các dự án đã bàn giao nhiều năm,thay vì lựa chọn căn hộ vùng ven có mức giá cao hơn.

Theo Avison Young, giá bán căn hộ sơ cấp tại Hà Nội đạt khoảng 4.180 USD/m²trong quý III/2026. Dù tốc độ tăng giá đã chậm lại, thị trường vẫn ghi nhận mặtbằng giá cao, trong khi nguồn cung mới chủ yếu tập trung ở phân khúc cao cấp vàhạng sang.

Trong quý III, Hà Nội có hơn 3.200 căn hộ mở bán mới, nâng tổng nguồn cungđang chào bán lên khoảng 11.500 căn. Tuy nhiên, khoảng 80% nguồn cung thuộcphân khúc cao cấp và hạng sang, còn căn hộ trung cấp và bình dân gần như vắngbóng. Tỷ lệ hấp thụ giảm còn 31%.

Giá bán cao khiến người mua phải cân nhắc kỹ hơn trước khi quyết định. Theobáo cáo, những người có sẵn tiền mặt đang chuyển hướng sang các dự án đã bàngiao từ 5-10 năm, với giá khoảng 2.000-2.500 USD/m², thay vì mua căn hộ vùngven có giá gần 3.300 USD/m².

Giá căn hộ vùng ven neo cao, người mua có sẵn tiền mặt đang chuyển hướng sang các dự án đã bàn giao nhiều năm.

Chênh lệch giá cho thấy căn hộ đã qua sử dụng đang trở thành lựa chọn đángcân nhắc đối với nhóm khách hàng ưu tiên khả năng chi trả. Với cùng một ngânsách, người mua có thể tiếp cận sản phẩm có giá thấp hơn đáng kể so với nhiềudự án vùng ven đang chào bán.

Trong khi đó, áp lực chi phí vốn và lãi vay gia tăng tiếp tục ảnh hưởng đếnthị trường thứ cấp. Giá bán một số sản phẩm tại Hà Nội đã giảm 5–12%, theoAvison Young. Diễn biến này cho thấy thị trường đang có sự phân hóa rõ hơn giữamặt bằng giá chào bán và khả năng hấp thụ thực tế.

Tại TP.HCM, tình trạng giá cao và sức mua suy yếu cũng xuất hiện. Khoảng11.500 căn hộ được chào bán trong quý III, tập trung tại khu Nam và các khu vựcTây Bắc, Đông Bắc. Tỷ lệ hấp thụ toàn thị trường giảm còn 28%.

Giao dịch thành công chủ yếu tập trung vào các sản phẩm vừa túi tiền tại DĩAn và Thuận An, nơi nhu cầu ở thực vẫn duy trì sức mua tốt. Ngược lại, căn hộcao cấp và hạng sang tại khu vực nội đô tiêu thụ chậm hơn.

Theo Avison Young, quỹ đất khan hiếm và chi phí đầu vào cao tiếp tục đẩy mặtbằng giá nhà tại khu vực TP.HCM cũ lên cao, qua đó thu hẹp nguồn cung nhà ở vừatúi tiền. Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu được kỳ vọng bổ sung nguồn cung phụcvụ người lao động đô thị, với hơn 25.000 căn hộ dự kiến được đưa ra thị trườngtrong giai đoạn 2027–2030.