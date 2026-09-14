Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu đến Hà Nội, bắt đầu thăm Việt Nam

Ra sân bay đón đoàn có các đồng chí: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang; Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng.

Đây là lần đầu tiên Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Tháp tùng Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam có: Thủ tướng, Bộ trưởng tháp tùng Anutin Charnvirakul; Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya; Tổng Thư ký Văn phòng Hoàng gia, Thư ký của Nhà vua, Tướng Không quân Satitpong Sukvimol…

Kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, đây là lần đầu tiên Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Đối với Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida, đây cũng là lần đầu tiên hai vị đến thăm Việt Nam với tư cách là Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan.

Trước đó, Nhà vua Maha Vajiralongkorn đã đến thăm Việt Nam vào các năm 1992 và 1997 với tư cách Thái tử.

Trước đó, Nhà vua Maha Vajiralongkorn đã đến thăm Việt Nam vào các năm 1992 và 1997 với tư cách Thái tử. Vì vậy, chuyến thăm lần này không chỉ có ý nghĩa chính trị vào thời điểm này mà đó là sự tiếp nối tình hữu nghị và gắn bó giữa Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Thái Lan với Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Đặc biệt, chuyến thăm diễn ra vào thời điểm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (6/8/1976 - 6/8/2026), trong bối cảnh quan hệ hai nước đã nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện một năm trước đó.