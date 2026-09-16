Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan thăm Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Thái Lan

Nhà vua Thái Lan Maha Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua cùng Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana đến thăm Trung tâm Văn hóa Thái Lan tại Trường Đại học Hà Nội. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Nhà vua Thái Lan Maha Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua trao tặng tài liệu và phương tiện giảng dạy cho Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Thái Lan, Trường Đại học Hà Nội. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Nhà vua Thái Lan Maha Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua cùng Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana dự buổi gặp gỡ với lãnh đạo, giảng viên, cán bộ và sinh viên Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Thái Lan, Trường Đại học Hà Nội. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Nhà vua Thái Lan Maha Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua cùng Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana dự buổi gặp gỡ với lãnh đạo, giảng viên, cán bộ và sinh viên Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Thái Lan, Trường Đại học Hà Nội. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Nhà vua Thái Lan Maha Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua cùng Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana tham quan gian trưng bày các sản phẩm truyền thống Thái Lan do sinh viên Trường Đại học Hà Nội thể hiện. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Nhà vua Thái Lan Maha Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua cùng Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana tham quan gian trưng bày các sản phẩm truyền thống Thái Lan do sinh viên Trường Đại học Hà Nội thể hiện. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Tiết mục văn nghệ chào mừng Nhà vua Thái Lan Maha Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua cùng Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)