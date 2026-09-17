Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan thăm, gặp gỡ giảng viên, sinh viên Trường Đại học Hà Nội

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, Nhà vua Thái Lan cùng Hoàng hậu đã đến thăm, gặp gỡ giảng viên, sinh viên Trường Đại học Hà Nội.

Chiều 16/9, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana đã đến thăm Trường Đại học Hà Nội, gặp gỡ lãnh đạo, giảng viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên Nhà trường.

Chiều 16/9, Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan đến thăm Trường Đại học Hà Nội, gặp gỡ lãnh đạo, giảng viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên Nhà trường (Ảnh: HANU).

Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua cùng Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana đến thăm Trung tâm Văn hóa Thái Lan tại Trường Đại học Hà Nội (Ảnh: HANU).

Phát biểu chào mừng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Trào, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội bày tỏ vinh dự đón Nhà vua và Hoàng hậu đến thăm Nhà trường, nhấn mạnh đây là nguồn động viên đối với các giảng viên, cán bộ và sinh viên đang giảng dạy, công tác và học tập tại đây.

Chuyến thăm diễn ra trong Năm Việt Nam và Thái Lan kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Sau nửa thế kỷ vun đắp, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển sâu rộng, toàn diện và được nâng lên thành Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra chương mới với tầm nhìn hợp tác dài hạn, thực chất.

Phát biểu chào mừng, PGS.TS Nguyễn Văn Trào, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội bày tỏ niềm vinh dự của tập thể giảng viên và sinh viên khi được đón tiếp Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan (Ảnh: HANU).

Ông nhấn mạnh sự kiện là động lực to lớn thúc đẩy công tác đào tạo ngôn ngữ, văn hóa Thái Lan và giao lưu sinh viên song phương, đồng thời khẳng định nhà trường sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối góp phần củng cố quan hệ hai nước (Ảnh: HANU).

Tại Trường Đại học Hà Nội, quan hệ Việt Nam - Thái Lan được thể hiện rõ nét qua đào tạo tiếng Thái Lan, giao lưu văn hóa và các chương trình trao đổi sinh viên. Năm 2009, Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Thái Lan được thành lập. Đến nay, hơn 1.000 sinh viên đã học tiếng Thái Lan như ngoại ngữ thứ hai; gần 200 học viên tham gia các chương trình tiếng Thái Lan ngắn hạn và gần 150 sinh viên có cơ hội học tập, trao đổi tại Thái Lan.

Không gian Văn hóa Thái Lan tại Trường Đại học Hà Nội cũng là một điểm nhấn trong hợp tác văn hóa, giáo dục giữa hai nước. Được cải tạo, mở rộng năm 2018 với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội, không gian này tạo điều kiện để sinh viên Việt Nam tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa Thái Lan thông qua ngôn ngữ, nghệ thuật và các hoạt động tương tác.

Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan cùng đoàn đại biểu Hoàng gia theo dõi những hình ảnh giới thiệu hoạt động dạy, học tiếng Thái và tìm hiểu văn hóa Thái Lan của sinh viên Việt Nam (Ảnh: HANU).

Hiện Trường Đại học Hà Nội duy trì quan hệ hợp tác với gần 20 cơ sở giáo dục đại học của Thái Lan, trong đó có Đại học Chulalongkorn, Đại học Assumption và Đại học Mahasarakham. Các chương trình hợp tác bao gồm trao đổi giảng viên, sinh viên, đào tạo ngắn hạn, trải nghiệm và thực tập.

Đáng chú ý, hơn 500 sinh viên Thái Lan và hơn 300 học viên của Học viện Ngoại giao Devawongse Varopakarn đã đến Trường Đại học Hà Nội học tập, thực tập và trải nghiệm văn hóa Việt Nam.

Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan thưởng thức các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa Thái Lan do sinh viên Việt Nam biểu diễn trong không khí gần gũi, thân mật (Ảnh: HANU).

Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana cùng đại biểu và giảng viên, sinh viên Trường đại học Hà Nội tại sự kiện (Ảnh: HANU).

Hàng trăm giảng viên, sinh viên tập trung tại hội trường lớn để chào đón Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan (Ảnh: HANU).

Lãnh đạo Trường Đại học Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh về đào tạo ngoại ngữ, giáo dục quốc tế, giao lưu văn hóa và hợp tác học thuật; tạo thêm cơ hội để sinh viên hai nước cùng học tập, trải nghiệm, chia sẻ và trưởng thành, qua đó góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan từ thế hệ trẻ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Nhà vua Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana dự một lớp học tiếng Thái, tìm hiểu các sản phẩm truyền thống do sinh viên thực hiện và trao tặng tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy cho Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Thái Lan (Ảnh: HANU).

Nhân dịp này, Nhà vua Thái Lan Maha Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana đã tham quan một lớp học tiếng Thái Lan; tham quan gian trưng bày các sản phẩm truyền thống Thái Lan do sinh viên trường thể hiện; trao tặng tài liệu và phương tiện giảng dạy cho Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Thái Lan.