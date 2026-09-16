Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan dự lớp học tiếng Thái cùng sinh viên Việt Nam

Chiều nay (16/9), Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan đến thăm Trường Đại học Hà Nội, gặp gỡ lãnh đạo, giảng viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên Nhà trường.

Hoạt động này diễn ra nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana đến Việt Nam.

Hàng trăm giảng viên, sinh viên tập trung tại hội trường lớn để chào đón Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan.

Phát biểu chào mừng, PGS.TS Nguyễn Văn Trào, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội bày tỏ niềm vinh dự của tập thể giảng viên và sinh viên khi được đón tiếp Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan.

Ông nhấn mạnh sự kiện là động lực to lớn thúc đẩy công tác đào tạo ngôn ngữ, văn hóa Thái Lan và giao lưu sinh viên song phương, đồng thời khẳng định nhà trường sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối góp phần củng cố quan hệ hai nước.

Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan cùng đoàn đại biểu Hoàng gia theo dõi những hình ảnh giới thiệu hoạt động dạy, học tiếng Thái và tìm hiểu văn hóa Thái Lan của sinh viên Việt Nam.

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu nghe giới thiệu về Trường Đại học Hà Nội và hoạt động giảng dạy tiếng Thái.

Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan thưởng thức các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa Thái Lan do sinh viên Việt Nam biểu diễn trong không khí gần gũi, thân mật.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Nhà vua Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana dự một lớp học tiếng Thái, tìm hiểu các sản phẩm truyền thống do sinh viên thực hiện và trao tặng tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy cho Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Thái Lan.

Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan tìm hiểu các sản phẩm truyền thống do sinh viên thực hiện.

Nhà vua Maha Vajiralongkorn đã trao tặng món quà lưu niệm ý nghĩa cho đại diện Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Thái Lan, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Hoàng gia Thái Lan với công tác bảo tồn, giảng dạy ngôn ngữ và quảng bá bản sắc Thái Lan tại Việt Nam.

Chuyến thăm Trung tâm Văn hóa Thái Lan tại Trường Đại học Hà Nội cũng là hoạt động cuối cùng trong chuyến thăm cấp Nhà nước kéo dài 3 ngày, từ 14 đến 16/9/2026, của Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan tới Việt Nam.