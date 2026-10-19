Nhà vua và Hoàng hậu Đan Mạch đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân tại sân bay

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Đan Mạch từ ngày 19 - 21/10.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly được tổ chức trọng thể theo nghi thức cấp Nhà nước tại Sân bay quốc tế Copenhagen dưới sự chủ trì của Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary. (Ảnh: TTXVN)

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly được tổ chức trọng thể theo nghi thức cấp Nhà nước tại Sân bay quốc tế Copenhagen dưới sự chủ trì của Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary. (Ảnh: TTXVN)

Theo TTXVN, lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly được tổ chức trọng thể tại sân bay quốc tế Copenhagen. Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary chủ trì lễ đón.

Quân nhạc Đội cận vệ Hoàng gia cử hành khúc Danh dự, tiếp đó là thực hiện nghi thức chào cờ. Trưởng Nghi lễ Hoàng gia mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Đan Mạch cùng duyệt đội danh dự và giới thiệu quan chức hai bên.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly được tổ chức trọng thể theo nghi thức cấp Nhà nước tại Sân bay quốc tế Copenhagen dưới sự chủ trì của Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary (Ảnh: TTXVN)

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Đan Mạch diễn ra đúng dịp hai bên kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao.

Xuyên suốt lịch sử 55 phát triển quan hệ Việt Nam - Đan Mạch, từ những khuôn khổ Đối tác chiến lược trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và tăng trưởng xanh đến Đối tác toàn diện, Đối tác chiến lược xanh, hai bên đã xây dựng được nền tảng hợp tác vững chắc trên nhiều lĩnh vực.

Trên cơ sở quan hệ hữu nghị, tin cậy chính trị và hợp tác tốt đẹp trong 55 năm qua, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là dịp để cả hai bên đề ra những định hướng chiến lược, nâng tầm quan hệ trong giai đoạn phát triển mới, thúc đẩy hợp tác với Đan Mạch trở thành mô hình hợp tác tiêu biểu giữa Việt Nam với một đối tác Bắc Âu.