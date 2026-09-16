Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu trải nghiệm lớp học tiếng Thái tại Đại học Hà Nội

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu thăm Trường Đại học Hà Nội. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Phát biểu chào mừng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Trào - Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội, bày tỏ vinh dự đón Nhà vua và Hoàng hậu đến thăm nhà trường. Chuyến thăm diễn ra trong dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976 - 2026), mang ý nghĩa đặc biệt đối với hoạt động hợp tác giáo dục, đào tạo và giao lưu văn hóa giữa hai nước.

Sau nửa thế kỷ vun đắp, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển sâu rộng, toàn diện và được nâng lên thành Đối tác Chiến lược toàn diện, mở ra chương mới với tầm nhìn hợp tác dài hạn, thực chất.

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu tại buổi gặp gỡ lãnh đạo, giảng viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên Đại học Hà Nội. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Tại Trường Đại học Hà Nội, hợp tác Việt Nam - Thái Lan được thể hiện rõ nét trong các lĩnh vực đào tạo tiếng Thái, giao lưu văn hóa và trao đổi sinh viên. Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Thái Lan được thành lập năm 2009, đến nay đã đào tạo hơn 1.000 sinh viên học tiếng Thái như ngoại ngữ thứ hai.

Bên cạnh đó, gần 200 học viên đã tham gia các chương trình tiếng Thái ngắn hạn, trong khi gần 150 sinh viên có cơ hội học tập và trao đổi tại Thái Lan.

Trường Đại học Hà Nội duy trì quan hệ hợp tác với gần 20 cơ sở giáo dục đại học của Thái Lan, trong đó có Đại học Chulalongkorn, Đại học Assumption và Đại học Mahasarakham. Các chương trình hợp tác bao gồm trao đổi giảng viên, sinh viên, đào tạo ngắn hạn, trải nghiệm và thực tập.

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu cùng các đại biểu nghe giới thiệu về Trường Đại học Hà Nội và hoạt động giảng dạy tiếng Thái. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Các sinh viên Trường Đại học Hà Nội. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Trong giai đoạn mới của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan, lãnh đạo Trường Đại học Hà Nội khẳng định trường sẽ quyết tâm tiếp tục phát huy thế mạnh trong đào tạo ngoại ngữ, giáo dục quốc tế, giao lưu văn hóa và hợp tác học thuật, qua đó đóng góp thiết thực vào việc củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Nhà trường hướng tới mở rộng các cơ hội học tập, giao lưu và trải nghiệm cho sinh viên Việt Nam, Thái Lan; giúp thế hệ trẻ hai nước tăng cường hiểu biết lẫn nhau, vun đắp tình hữu nghị và trở thành những cầu nối quan trọng cho quan hệ song phương trong tương lai.

Các sinh viên biểu diễn tiết mục múa Thái chào mừng Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Một nữ sinh đọc bài thơ chào mừng Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu, chúc tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng bền chặt, cùng hợp tác rộng mở tương lai. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya tháp tùng Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu trong chuyến thăm. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Sau chương trình giao lưu, Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu cùng đoàn đại biểu đã thăm Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Thái Lan. Tại đây, Nhà vua và Hoàng hậu trực tiếp tham dự, trải nghiệm một buổi học tiếng Thái cùng sinh viên Việt Nam.

Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Thái Lan được thành lập năm 2009 và được cải tạo vào ngày 16/9/2026 nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu tham dự lớp học tiếng Thái cùng sinh viên Việt Nam. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Cô giáo Trịnh Thị Thu Hà cùng các bạn sinh viên trong lớp học tiếng Thái tại Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Thái Lan, Đại học Hà Nội. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Là giảng viên đứng lớp trong buổi học tiếng Thái có Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu tham dự chiều 16/9, cô Trịnh Thị Thu Hà chia sẻ với Mekong ASEAN rằng sự kiện để lại trong cô nhiều cảm xúc đặc biệt. Không chỉ hồi hộp và xúc động khi chứng kiến Nhà vua lắng nghe sinh viên học từ vựng, giới thiệu về đất nước Thái Lan, cô còn ấn tượng với sự quan tâm của Hoàng hậu đối với hoạt động học tập và thực hành tiếng Thái tại lớp.

Hành trình gắn bó với tiếng Thái của cô Hà bắt đầu từ một lựa chọn trong chương trình đại học. Khi đang theo học chuyên ngành tiếng Ý tại Trường Đại học Hà Nội, cô chọn tiếng Thái làm ngoại ngữ thứ hai vào năm thứ ba. Cơ hội nhận học bổng sang Thái Lan học tập sau đó đã mở ra hướng đi mới, đưa cô đến với công việc giảng dạy tiếng Thái tại chính ngôi trường mình từng theo học.

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu tham quan Không gian Văn hóa Thái Lan, nơi trưng bày các sản phẩm truyền thống Thái Lan do sinh viên trường thể hiện. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Chia sẻ thêm về Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Thái Lan, cô Hà cho biết nơi đây không chỉ là địa điểm phục vụ việc dạy và học ngôn ngữ mà còn góp phần đưa văn hóa Thái Lan đến gần hơn với sinh viên Việt Nam. Bên cạnh các giờ học tiếng Thái, trung tâm còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm như dạy nấu ăn, vẽ tranh, làm đồ thủ công và giao lưu văn hóa.

Theo cô Hà, việc kết hợp giảng dạy ngôn ngữ với các hoạt động trải nghiệm văn hóa giúp sinh viên có thêm môi trường thực hành, giao lưu và tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Đây cũng là một trong những cách thức góp phần xây dựng cầu nối giao lưu nhân dân và hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Thái Lan.

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu trao tặng tài liệu và phương tiện giảng dạy cho Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Thái Lan. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Một số hình ảnh tại Không gian Văn hóa Thái Lan, Trường Đại học Hà Nội:

Gian trưng bày các sản phẩm truyền thống Thái Lan do sinh viên Đại học Hà Nội thực hiện. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Trang phục truyền thống, hiện vật, sản phẩm văn hóa và tài liệu giới thiệu về đất nước, con người Thái Lan được trưng bày tại Không gian Văn hóa Thái Lan, Trường Đại học Hà Nội. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Một số sản phẩm thủ công truyền thống Thái Lan, gồm hoa đăng, quạt giấy và đồ trang trí. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN