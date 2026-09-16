Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu thăm Trường Đại học Hà Nội

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Trào, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội chào mừng Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan đến thăm Trường và nhấn mạnh đây là nguồn động viên đối với các giảng viên, cán bộ và sinh viên đang giảng dạy, công tác và học tập tại đây.

Tại Trường Đại học Hà Nội, quan hệ Việt Nam-Thái Lan được thể hiện rõ nét qua đào tạo tiếng Thái Lan, giao lưu văn hóa và các chương trình trao đổi sinh viên. Năm 2009, Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Thái Lan được thành lập. Đến nay, hơn 1.000 sinh viên đã học tiếng Thái Lan như ngoại ngữ thứ hai; gần 200 học viên tham gia các chương trình tiếng Thái Lan ngắn hạn và gần 150 sinh viên có cơ hội học tập, trao đổi tại Thái Lan.

Không gian Văn hóa Thái Lan tại Trường Đại học Hà Nội cũng là một điểm nhấn trong hợp tác văn hóa, giáo dục giữa hai nước. Được cải tạo, mở rộng năm 2018 với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội, không gian này tạo điều kiện để sinh viên Việt Nam tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa Thái Lan thông qua ngôn ngữ, nghệ thuật và các hoạt động tương tác.

Hiện Trường Đại học Hà Nội duy trì quan hệ hợp tác với gần 20 cơ sở giáo dục đại học của Thái Lan, trong đó có Đại học Chulalongkorn, Đại học Assumption và Đại học Mahasarakham. Các chương trình hợp tác bao gồm trao đổi giảng viên, sinh viên, đào tạo ngắn hạn, trải nghiệm và thực tập. Đáng chú ý, hơn 500 sinh viên Thái Lan và hơn 300 học viên của Học viện Ngoại giao Devawongse Varopakarn đã đến Trường Đại học Hà Nội học tập, thực tập và trải nghiệm văn hóa Việt Nam.

Lãnh đạo Trường Đại học Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh về đào tạo ngoại ngữ, giáo dục quốc tế, giao lưu văn hóa và hợp tác học thuật; tạo thêm cơ hội để sinh viên hai nước cùng học tập, trải nghiệm, chia sẻ và trưởng thành, qua đó góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Thái Lan từ thế hệ trẻ.

Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana tại trường. Đây là hoạt động cuối cùng trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana. Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan đã có chuyên thành công tốt đẹp đến Việt Nam và chiều nay đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 14-16/9, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.