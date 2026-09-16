Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu thăm Trung tâm Ngôn ngữ, Văn hóa Thái Lan

Chiều 16/9, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida đã đến thăm Trường Đại học Hà Nội, gặp gỡ lãnh đạo, giảng viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên.

Hoạt động này diễn ra nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida đến Việt Nam.

Phát biểu chào mừng, PGS.TS Nguyễn Văn Trào, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội bày tỏ vinh dự đón Nhà vua và Hoàng hậu đến thăm nhà trường. Đây là nguồn động viên đối với các giảng viên, cán bộ và sinh viên.

Chuyến thăm diễn ra trong năm Việt Nam và Thái Lan kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Sau nửa thế kỷ vun đắp, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển sâu rộng, toàn diện và được nâng lên thành Đối tác Chiến lược toàn diện, mở ra chương mới với tầm nhìn hợp tác dài hạn, thực chất.

Tại Trường Đại học Hà Nội, quan hệ Việt Nam - Thái Lan được thể hiện rõ nét qua đào tạo tiếng Thái Lan, giao lưu văn hóa và các chương trình trao đổi sinh viên.

Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida cùng đại biểu và sinh viên xem tiết mục múa trên nền nhạc của Thái Lan

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu tham quan Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Thái Lan. Tại đây, Nhà vua và Hoàng hậu trực tiếp tham dự, trải nghiệm một buổi học tiếng Thái cùng sinh viên Việt Nam

Trường Đại học Hà Nội duy trì quan hệ hợp tác với gần 20 cơ sở giáo dục đại học của Thái Lan, trong đó có Đại học Chulalongkorn, Đại học Assumption và Đại học Mahasarakham. Các chương trình hợp tác bao gồm trao đổi giảng viên, sinh viên, đào tạo ngắn hạn, trải nghiệm và thực tập. Đáng chú ý, hơn 500 sinh viên Thái Lan và hơn 300 học viên của Học viện Ngoại giao Devawongse Varopakarn đã đến Trường Đại học Hà Nội học tập, thực tập và trải nghiệm văn hóa Việt Nam.

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu trao tặng tài liệu và phương tiện giảng dạy cho Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Thái Lan.