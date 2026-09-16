Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu dự lớp học tiếng Thái cùng sinh viên Việt Nam

Phát biểu chào mừng, PGS.TS Nguyễn Văn Trào, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội bày tỏ vinh dự đón Nhà vua và Hoàng hậu đến thăm nhà trường. Đây là nguồn động viên đối với các giảng viên, cán bộ và sinh viên.

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu thăm Trường Đại học Hà Nội

Chuyến thăm diễn ra trong năm Việt Nam và Thái Lan kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Sau nửa thế kỷ vun đắp, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển sâu rộng, toàn diện và được nâng lên thành Đối tác Chiến lược toàn diện, mở ra chương mới với tầm nhìn hợp tác dài hạn, thực chất.

Tại Trường Đại học Hà Nội, quan hệ Việt Nam - Thái Lan được thể hiện rõ nét qua đào tạo tiếng Thái Lan, giao lưu văn hóa và các chương trình trao đổi sinh viên.

Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida cùng đại biểu và sinh viên xem tiết mục múa trên nền nhạc của Thái Lan

Năm 2009, Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Thái Lan được thành lập. Đến nay, hơn 1.000 sinh viên đã học tiếng Thái Lan như ngoại ngữ thứ hai; gần 200 học viên tham gia các chương trình tiếng Thái Lan ngắn hạn và gần 150 sinh viên có cơ hội học tập, trao đổi tại Thái Lan.

Không gian Văn hóa Thái Lan tại Trường Đại học Hà Nội cũng là một điểm nhấn trong hợp tác văn hóa, giáo dục giữa hai nước.

Được cải tạo, mở rộng năm 2018 với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội, không gian này tạo điều kiện để sinh viên Việt Nam tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa Thái Lan thông qua ngôn ngữ, nghệ thuật và các hoạt động tương tác.

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu tham quan Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Thái Lan. Tại đây, Nhà vua và Hoàng hậu trực tiếp tham dự, trải nghiệm một buổi học tiếng Thái cùng sinh viên Việt Nam

Trường Đại học Hà Nội duy trì quan hệ hợp tác với gần 20 cơ sở giáo dục đại học của Thái Lan, trong đó có Đại học Chulalongkorn, Đại học Assumption và Đại học Mahasarakham. Các chương trình hợp tác bao gồm trao đổi giảng viên, sinh viên, đào tạo ngắn hạn, trải nghiệm và thực tập.

Đáng chú ý, hơn 500 sinh viên Thái Lan và hơn 300 học viên của Học viện Ngoại giao Devawongse Varopakarn đã đến Trường Đại học Hà Nội học tập, thực tập và trải nghiệm văn hóa Việt Nam.

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu xem các sinh viên làm đồ thủ công

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu trao tặng tài liệu và phương tiện giảng dạy cho Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Thái Lan

Lãnh đạo Trường Đại học Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh về đào tạo ngoại ngữ, giáo dục quốc tế, giao lưu văn hóa và hợp tác học thuật; tạo thêm cơ hội để sinh viên hai nước cùng học tập, trải nghiệm, chia sẻ và trưởng thành, qua đó góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan từ thế hệ trẻ.

Nhân dịp này, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida đã tham quan một lớp học tiếng Thái Lan.

Nhà vua và Hoàng hậu cũng tham quan gian trưng bày các sản phẩm truyền thống Thái Lan do sinh viên trường thể hiện; trao tặng tài liệu và phương tiện giảng dạy cho Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Thái Lan.

Chiều nay, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida cùng đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan đã lên máy bay về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân.

Trần Thường