Nhà vua Thái Lan tự lái chuyên cơ đến Hà Nội, bắt đầu thăm Việt Nam

Khoảng 16h ngày 14/9, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14-16/9 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly.

Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan trực tiếp điều khiển chuyên cơ Boeing 737-800 hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Nhà vua Maha Vajiralongkorn ngồi ở ghế bên trái, vị trí của cơ trưởng, trong khi Hoàng hậu Suthida ngồi bên phải, vị trí của cơ phó.

Nhà vua Maha Vajiralongkorn từng là phi công trong Quân đội Hoàng gia Thái Lan và có kinh nghiệm điều khiển cả máy bay quân sự lẫn dân sự. Trong khi đó, Hoàng hậu Suthida từng làm tiếp viên hàng không cho JALways và Thai Airways trước khi nhập ngũ năm 2008. Cả Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan đều được cấp chứng chỉ phi công, có khả năng điều khiển nhiều loại máy bay và sở hữu giấy phép phi công thương mại (CPL) do Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan cấp.

Tháp tùng Nhà vua và Hoàng hậu trong chuyến thăm có Thủ tướng, Bộ trưởng tháp tùng Anutin Charnvirakul; Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya; Tổng Thư ký Văn phòng Hoàng gia, Thư ký của Nhà vua, Tướng Không quân Satitpong Sukvimol; Phó Tổng Thư ký Hoàng gia, Trung tá Somchai Kanjanamanee; cùng các sĩ quan tùy tùng của Nhà vua là Đô đốc Weerasak Oggungwan và Tướng Không quân Chettha Muernkaew.

Ra sân bay quốc tế Nội Bài đón đoàn có: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang; Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng.

Đây là lần đầu tiên Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Thái Lan tiếp tục phát triển tích cực, với mức độ tin cậy chính trị ngày càng được củng cố và hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu. Đáng chú ý, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 5/2025, tạo thêm động lực cho hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana tại sân bay Nội Bài. Chuyến đi cũng đánh dấu lần đầu Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida đến Việt Nam trên cương vị Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan. Trước đó, Nhà vua từng thăm Việt Nam vào năm 1992 và 1997 khi còn là Thái tử.