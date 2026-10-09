Nhà vua Thái Lan theo dõi Hoàng hậu lái tiêm kích Gripen

Khoảng 10h, Hoàng hậu Thái Lan đón Nhà vua tại Không đoàn 7, thuộc huyện Phun Phin, tỉnh Surat Thani, miền Nam Thái Lan. Hai người sau đó tham dự buổi phổ biến kế hoạch bay trước khi đến khu vực đỗ chiếc tiêm kích Gripen một chỗ ngồi.

Tại đây, Nhà Vua và Hoàng hậu trực tiếp kiểm tra kỹ thuật máy bay trước khi điều khiển phi cơ di chuyển ra đường băng số 22 để cất cánh.

Để chuẩn bị cho chuyến bay một mình, Hoàng hậu đã trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn của Không quân Hoàng gia Thái Lan. Trong thời gian này, bà đã tập luyện trên thiết bị mô phỏng bay Gripen, tuân thủ các quy trình tiêu chuẩn của không quân để chuẩn bị thực hiện chuyến bay một mình.

Hoàng hậu Suthida có kinh nghiệm điều khiển nhiều loại máy bay, từ phi cơ huấn luyện quân sự đến máy bay dân dụng. Theo thông tin được công bố, Hoàng hậu bắt đầu học lái máy bay vào ngày 13/5/2010, với chiếc Cessna T-41D thuộc Phi đội 604, Không đoàn 6 tại Bangkok.

Tính đến nay, tổng thời gian bay của Hoàng hậu đạt 1.188,48 giờ. Trong đó, bà có 315,33 giờ bay trên Cessna T-41; 38,35 giờ trên CT-4E Airtrainer; 105,59 giờ trên Pilatus PC-9; 98,40 giờ trên Mooney M20M và 137,50 giờ trên Piper PA-34 Seneca.

Kinh nghiệm bay của Hoàng hậu còn bao gồm 27,09 giờ trên Boeing 737-400, 453,11 giờ trên Boeing 737-800 và 10,13 giờ trên Saab JAS 39D Gripen hai chỗ ngồi. Hoàng hậu Suthida từng đảm nhiệm vai trò cơ phó, sát cánh cùng Nhà vua trong các chuyến bay phục vụ nhiệm vụ hoàng gia tại Thái Lan và nước ngoài.

Chiếc tiêm kích do Hoàng hậu Suthida điều khiển cất cánh.

Sau khi kết thúc chuyến bay, Hoàng hậu bước xuống tiêm kích và được Nhà vua chúc mừng với một bó hoa.

Nhà Vua cũng trao tặng và trực tiếp gắn lên trang phục của Hoàng hậu huy hiệu vàng Gripen Order, phần thưởng danh dự dành cho những phi công từng trực tiếp điều khiển dòng máy bay JAS 39 Gripen.

Phương Linh