Nhà vua Nhật Bản trao huân chương cao quý tặng nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính

Sáng 10/11, tại Hoàng cung Nhật Bản, Hoàng gia Nhật Bản tổ chức lễ trao tặng Huân chương đợt mùa thu năm 2026. Nhà vua Nhật Bản Naruhito đã trao tặng huân chương cho 13 cá nhân, trong đó có hai người nước ngoài.

Nhà vua Nhật Bản Naruhito đã trao tặng Huân chương Mặt Trời mọc hạng nhất Đại thập tự cho nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Truyền thông Nhật Bản cho biết, phát biểu với những cá nhân được tặng huân chương, Nhà vua Nhật Bản bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đối với nhiều năm cống hiến của các cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ và phục vụ đất nước, xã hội, nhân dân.

Ông cũng trò chuyện với từng người được nhận huân chương.

Nhà vua Naruhito trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự cho nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: TTXVN

Thay mặt những người được vinh danh, ông Masayuki Oku, cựu chủ tịch của Tập đoàn Ngân hàng Sumitomo Mitsui đã có bài phát biểu.

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho biết trong thời gian đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Chính phủ, năm 2023, ông Phạm Minh Chính đã có những đóng góp hết mình trong việc nâng cấp quan hệ Nhật Bản - Việt Nam lên Đối tác Chiến lược toàn diện; đồng thời nỗ lực thúc đẩy cụ thể hóa và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hợp tác, nhằm đưa khuôn khổ quan hệ song phương mới giữa hai nước đạt được những kết quả thực chất.

Nhà Vua Nhật Bản Naruhito chúc mừng nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Kyodo News

Đặc biệt, các cuộc đối thoại với doanh nghiệp Nhật Bản do ngài nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì đã được tổ chức 3 lần từ tháng 3/2025 đến tháng 3/2026 đã mở ra phương hướng giải quyết và tạo chuyển biến trong việc tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Trong đợt trao tặng Huân chương đợt mùa thu năm 2026, Nhật Bản cũng tặng cho 5 cá nhân khác người Việt Nam.

Nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các cá nhân được trao tặng Huân chương chụp ảnh lưu niệm tại Hoàng Cung Nhật Bản. Ảnh: TTXVN

Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng được trao Huân chương Mặt trời mọc có ngôi sao vàng và bạc.

GS.TS Đào Xuân Học, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Thủy Lợi, Chủ tịch Hội đồng Trường Quốc tế Nhật Bản được trao Huân chương mặt trời mọc Tia sáng vàng và ruy băng cổ.

GS.TS Hồ Tú Bảo, nguyên Giáo sư Khoa Khoa học tri thức, Viện Khoa học và công nghệ tiên tiến Nhật Bản (JAIST), Giáo sư Viện nghiên cứu cao cấp về toán (VIASM) được trao Huân chương mặt trời mọc Tia sáng vàng và ruy băng cổ.

PGS Nguyễn Văn Hảo, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển Nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC), nguyên Trưởng khoa tiếng Nhật trường Đại học Ngoại thương được trao Huân chương Mặt trời mọc có tia sáng vàng và nơ thắt hoa hồng.

NSND Lê Khanh (Trần Mai Khanh), nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam được trao Huân chương Mặt trời mọc có tia sáng vàng và bạc.