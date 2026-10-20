Nhà vua Đan Mạch và Hoàng hậu chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary. (Ảnh: Thống Nhất-TTXVN)

Trong không khí trang trọng, Nhà vua Frederik X phát biểu, bày tỏ vui mừng chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch.

Nhà vua Frederik X chia sẻ bản thân rất yêu mến Việt Nam và cho biết Hoàng gia Đan Mạch có mối quan hệ, tình cảm đặc biệt đối với đất nước và con người Việt Nam. Hoàng thân Henrik, phu quân của Nữ hoàng Đan Mạch, từng có thời gian tương đối dài sinh sống và học tập tại Hà Nội.

Năm 1971, giữa lúc Việt Nam bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Đan Mạch là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao. Mối quan hệ giữa hai nước đã phát triển với tốc độ nhanh chóng. Việt Nam hiện đã trở thành điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư, trong đó có các doanh nghiệp của Đan Mạch. Ngày càng có nhiều người dân Đan Mạch, nhất là các bạn trẻ có những chuyến đi trải nghiệm tại Việt Nam.

Bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam, Nhà vua Frederik nhấn mạnh, Đan Mạch và Việt Nam có nhiều thế mạnh riêng và có thể làm được nhiều hơn thế khi đồng hành cùng nhau. Đan Mạch có kinh nghiệm về năng lượng tái tạo, công nghệ xanh, vận tải biển, quản trị biển hiện đại. Việt Nam có nền kinh tế năng động với nguồn nhân lực trẻ, luôn khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng; chủ trương lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực để trở thành quốc gia biển mạnh.

Nhà vua Frederik X nêu rõ, Đan Mạch và Việt Nam có rất nhiều điểm chung; chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần củng cố tình hữu nghị, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đan Mạch và Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp.

Phát biểu đáp từ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary, Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Đan Mạch đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu và những tình cảm ấm áp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ, đến thăm Đan Mạch đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao mang lại cảm xúc rất đặc biệt về một đất nước của những câu chuyện cổ tích Andersen nuôi dưỡng lòng nhân ái, niềm tin và khát vọng sống mãnh liệt, về tình cảm sâu sắc, sự ủng hộ chân thành mà Nhà nước, Hoàng gia và nhân dân Đan Mạch đã dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam suốt hơn nửa thế kỷ qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đối với nhân dân Việt Nam, Đan Mạch luôn là người bạn chân thành, thủy chung, hào hiệp. Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ của Chính phủ và nhân dân Đan Mạch trong những giai đoạn khó khăn, cũng như những đóng góp quý báu cho công cuộc tái thiết và phát triển đất nước. Điều đáng quý là trên mỗi chặng đường phát triển của quan hệ hai nước, đều có dấu ấn đậm nét của Hoàng gia Đan Mạch. Sự quan tâm và ủng hộ của Nhà vua, Hoàng hậu và Hoàng gia đối với các lĩnh vực như chuyển đổi xanh, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và đại dương là những điểm gặp gỡ có ý nghĩa trong hành trình hợp tác giữa hai nước.

Trong kỷ nguyên phát triển mới, Việt Nam xác định Đan Mạch là người bạn, đối tác đồng hành quan trọng; mong muốn cùng Đan Mạch mở rộng không gian hợp tác trong các lĩnh vực mang ý nghĩa chiến lược của thời đại; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đan Mạch tại Liên hợp quốc, trong khuôn khổ ASEAN-Liên minh châu Âu và các diễn đàn đa phương khác; cùng ủng hộ chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế. Việt Nam mong muốn Nhà vua, Hoàng gia, các nhà lãnh đạo, trí thức, học giả, chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp Đan Mạch tiếp tục đồng hành để viết tiếp những chương mới tươi sáng của hành trình hợp tác bền chặt Việt Nam-Đan Mạch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, đã có những cuộc trao đổi chân thành, cởi mở với Nhà vua và các nhà lãnh đạo Đan Mạch, cùng chia sẻ tầm nhìn, thống nhất nhiều ý tưởng. Trên nền tảng tình hữu nghị 55 năm, quan hệ Việt Nam và Đan Mạch sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn, mở ra những chân trời hợp tác mới, tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, vì một kỷ nguyên hòa bình, hợp tác, thịnh vượng của hai dân tộc và toàn nhân loại.