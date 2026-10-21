Nhà vua Đan Mạch và Hoàng hậu chủ trì lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân
Trưa 21/10 (giờ địa phương), tại Cung điện Amalienborg ở thủ đô Copenhagen, Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary chủ trì lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch.
Kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Copenhagen, lên đường thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) theo lời mời Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nha-vua-dan-mach-va-hoang-hau-chu-tri-le-tien-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-va-phu-nhan-post1887311.tpo