Nhà vua Đan Mạch và Hoàng hậu chủ trì lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân

Theo quy định về nhiệm kỳ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố có nhiệm kỳ 5 năm. Thực tiễn phần lớn những người đảm nhiệm các chức danh này chỉ hoạt động từ 1 đến 2 nhiệm kỳ, tương đương 5 đến 10 năm. Trong khi quy định đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ đủ 15 năm trở lên mới đáp ứng điều kiện về thời gian để hưởng lương hưu. Vì thế đại biểu Quốc hội đề nghị xem xét lại vấn đề này để bảo đảm quyền lợi tương xứng với mức đóng.