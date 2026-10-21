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Nhà vua Đan Mạch và Hoàng hậu chủ trì lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân

Trưa 21/10 (giờ địa phương), tại Cung điện Amalienborg ở thủ đô Copenhagen, Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary chủ trì lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch.

Báo Tiền Phong
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Nhà vua Đan Mạch và Hoàng hậu chụp ảnh chung tại lễ tiễn. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Nhà vua Đan Mạch và Hoàng hậu chụp ảnh chung tại lễ tiễn. Ảnh: TTXVN

Nhà vua Đan Mạch chia tay đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Nhà vua Đan Mạch chia tay đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chia tay đoàn Đan Mạch. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chia tay đoàn Đan Mạch. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký trên tấm kính cửa sổ và ký sổ lưu niệm. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký trên tấm kính cửa sổ và ký sổ lưu niệm. Ảnh: TTXVN

Phu nhân Ngô Phương Ly ký trên tấm kính cửa sổ và ký sổ lưu niệm. Ảnh: TTXVN

Phu nhân Ngô Phương Ly ký trên tấm kính cửa sổ và ký sổ lưu niệm. Ảnh: TTXVN

Kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Copenhagen, lên đường thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) theo lời mời Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa.

Bình Giang

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nha-vua-dan-mach-va-hoang-hau-chu-tri-le-tien-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-va-phu-nhan-post1887311.tpo