Nhà Vua Đan Mạch chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân

Tối 19/10, giờ địa phương (đêm 19, rạng sáng 20/10, giờ Hà Nội), tại thủ đô Copenhagen, Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X, Hoàng hậu Mary chụp ảnh chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X, Hoàng hậu Mary và Thái tử Christian chụp ảnh chung.

Nhà Vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X, Hoàng hậu Mary và Thái tử Christian tiếp đón các đại biểu cấp cao Việt Nam tới dự chiêu đãi.

Theo TTXVN, tại tiệc chiêu đãi, Nhà vua Frederik X bày tỏ vui mừng chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch. Chia sẻ gia đình có rất nhiều kỷ niệm đẹp từ Việt Nam, Nhà vua Frederik X cho biết Hoàng gia Đan Mạch có mối quan hệ và tình cảm đặc biệt đối với đất nước và con người Việt Nam. Hoàng thân Henrik, phu quân của Nữ hoàng Đan Mạch, từng có thời gian tương đối dài sinh sống và học tập tại Hà Nội, tại Việt Nam. Bản thân Nhà vua Frederik X là người rất yêu mến Việt Nam.

Bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam, Nhà vua Frederik nhấn mạnh hiện Việt Nam trở thành một điểm đến hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư, trong đó có các doanh nghiệp Đan Mạch đang hoạt động tại Việt Nam. Không chỉ các doanh nghiệp Đan Mạch mà người dân Đan Mạch, nhất là các bạn trẻ Đan Mạch cũng ngày càng có nhiều chuyến hành trình trải nghiệm tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà Vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X, Hoàng hậu Mary và Thái tử Christian chào các đại biểu tới dự chiêu đãi.

Tại buổi lễ, Nhà vua Frederik X nhấn mạnh năm 1971, giữa lúc Việt Nam còn chiến tranh và bị tàn phá nặng nề, Đan Mạch là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao. Kể từ đó, mối quan hệ giữa hai nước đã phát triển với tốc độ nhanh chóng. Với chuyến thăm cấp nhà nước lần này, hai bên sẽ thúc đẩy tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Nhà vua Frederik X nêu rõ Đan Mạch và Việt Nam có rất nhiều điểm chung; chuyến thăm này sẽ góp phần củng cố tình hữu nghị và thúc đẩy quan hệ đối tác giữa Đan Mạch và Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Trong không khí trang trọng của tiệc chiêu đãi, phát biểu đáp từ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary, Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Đan Mạch đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu và những tình cảm ấm áp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ đến thăm Đan Mạch đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao mang lại cảm xúc rất đặc biệt về một đất nước của những câu chuyện cổ tích Andersen nuôi dưỡng lòng nhân ái, niềm tin và khát vọng sống mãnh liệt, về tình cảm sâu sắc, sự ủng hộ chân thành mà Nhà nước, Hoàng gia và nhân dân Đan Mạch đã dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam trong suốt hơn nửa thế kỷ qua.

Phương Hà