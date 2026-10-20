Nhà Vua Đan Mạch chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân

Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary chụp ảnh chung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X, Hoàng hậu Mary và Thái tử Christian chụp ảnh chung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà Vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X, Hoàng hậu Mary và Thái tử Christian với các đại biểu dự chiêu đãi. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà Vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X, Hoàng hậu Mary và Thái tử Christian với các đại biểu dự chiêu đãi. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà Vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X, Hoàng hậu Mary và Thái tử Christian với các đại biểu dự chiêu đãi. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà Vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X, Hoàng hậu Mary và Thái tử Christian với các đại biểu dự chiêu đãi. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà Vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X, Hoàng hậu Mary và Thái tử Christian với các đại biểu dự chiêu đãi. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà Vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X, Hoàng hậu Mary và Thái tử Christian với các đại biểu dự chiêu đãi. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X, Hoàng hậu Mary, Thái tử Christian và các đại biểu dự tiệc chiêu đãi. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)