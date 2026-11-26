Tay vợt Gen Z yêu thích sách phi hư cấu, đặc biệt quan tâm đến triết học Trung Quốc. Ảnh: @emmaraducanu.

Emma Raducanu (sinh năm 2002), tay vợt người Anh từng vô địch US Open 2021, có thói quen đọc sách ngay cả khi lịch trình thi đấu bận rộn. Cô thường mang theo máy đọc sách Kindle, tranh thủ đọc trên máy bay, trong lúc ngâm bồn hoặc trước giờ ngủ.

Trong cuộc phỏng vấn với Arab News vào tháng 2/2024, Raducanu cho biết đặt mục tiêu đọc ít nhất 2 cuốn sách mỗi tháng. Bên cạnh chơi piano, vẽ tranh và học ngoại ngữ, đọc sách là một trong những hoạt động yêu thích của cô. Tay vợt đặc biệt quan tâm đến sách phi hư cấu, nhất là các chủ đề phát triển bản thân, lịch sử và triết học.

Sở thích này phần nào xuất phát từ mong muốn không ngừng học hỏi của Raducanu. Trong cuộc trò chuyện với Marie Claire UK năm 2024, tay vợt Gen Z cho biết cô ít khi đọc tiểu thuyết vì luôn muốn dành thời gian cho những hoạt động mang lại kiến thức hoặc giúp bản thân tiến bộ. Nếu làm điều gì đó mà không học được điều mới, cô dễ cảm thấy có lỗi.

Một trong những cuốn sách Raducanu từng yêu thích là The Monk Who Sold His Ferrari (Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari) của Robin Sharma, nhà văn Canada chuyên viết về phát triển bản thân. Tác phẩm kể về một luật sư thành đạt quyết định thay đổi cuộc sống sau biến cố sức khỏe, qua đó khám phá ý nghĩa của hạnh phúc, sự cân bằng và bình an nội tâm.

Cô cũng tìm thấy nhiều bài học thực tế trong Creativity, Inc. (Vương quốc sáng tạo) của Ed Catmull, đồng sáng lập Pixar, hãng phim hoạt hình Mỹ, và nhà báo người Mỹ Amy Wallace. Cuốn sách khai thác cách xây dựng môi trường sáng tạo, quản lý con người và vượt qua những trở ngại trong công việc. Sau khi đọc, Raducanu nhận thấy nhiều kinh nghiệm được chia sẻ trong tác phẩm có thể áp dụng vào chính cuộc sống của mình.

Gu đọc sách của Emma Raducanu thiên về phát triển bản thân, lịch sử và triết học. Ảnh: First News, @author_bibliophile_bites.

Bên cạnh sách phát triển bản thân, Raducanu còn yêu thích lịch sử và triết học Trung Quốc, sở thích phần nào chịu ảnh hưởng từ mẹ cô, người gốc Trung Quốc. Trong cuộc trò chuyện với chương trình Today của BBC Radio 4 năm 2023, tay vợt cho biết sách là một trong những nguồn cảm hứng lớn nhất của mình, đặc biệt là các tác phẩm viết về lịch sử những triều đại Trung Quốc.

Niềm yêu thích này được nuôi dưỡng từ nhỏ, khi mẹ cô thường chia sẻ những câu tục ngữ và triết lý phương Đông. Khi trưởng thành, Raducanu chủ động tìm hiểu sâu hơn về các tư tưởng này qua sách. Một trong những tác phẩm cô từng đọc là I Ching (Kinh Dịch), kinh điển cổ đại của Trung Quốc, đề cập đến sự biến đổi và các quy luật vận động của cuộc sống.

Dù từng hạn chế đọc tiểu thuyết, Raducanu dần thay đổi quan điểm khi trưởng thành.

Trong cuộc phỏng vấn với The National năm 2025, cô tiết lộ đang đọc Emma của Jane Austen, nữ tiểu thuyết gia người Anh nổi tiếng với những tác phẩm về tình yêu, hôn nhân và xã hội thế kỷ XIX.

Đây là lần hiếm hoi Raducanu nhấn mạnh bản thân đọc một cuốn sách hoàn toàn vì niềm vui, không đặt mục tiêu phải tiếp thu kiến thức hay cải thiện kỹ năng.

Emma Raducanu từng đối mặt với nhiều chấn thương và áp lực thành tích. Ảnh: @emmaraducanu.

Trước đó, cô từng tiếp xúc với văn học của Austen qua Pride and Prejudice (Kiêu hãnh và định kiến) trong chương trình học GCSE tại Anh. Raducanu nhớ mình đã ghi chú dày đặc trên các trang sách, đến mức gần như không còn khoảng trống.

Tay vợt Gen Z cho biết văn phong của Austen đôi lúc khó tiếp cận, song cô vẫn yêu thích cách nhà văn xây dựng nhân vật và kể chuyện. Việc nhân vật chính trong Emma trùng tên với cô cũng là một lý do khiến Raducanu lựa chọn tác phẩm.

Hai cuốn sách khác nằm trong tủ sách của cô là cuốn tự truyện Open: An Autobiography của cựu tay vợt số một thế giới người Mỹ Andre Agassi và The Midnight Library (Thư viện nửa đêm) của nhà văn Anh Matt Haig.

Trong đó, Raducanu đặc biệt đồng cảm với Open, hồi ký xuất bản năm 2009 của Andre Agassi. Tác phẩm tái hiện những thăng trầm trong sự nghiệp của cựu tay vợt Mỹ, nhất là giai đoạn sa sút phong độ và nỗ lực tìm lại vị thế sau khi thành công ở tuổi trẻ.

Câu chuyện của Agassi khiến Raducanu liên tưởng đến chính mình. Sau chức vô địch US Open 2021 ở tuổi 18, cô phải đối mặt với kỳ vọng lớn, phong độ thiếu ổn định và những chấn thương kéo dài.