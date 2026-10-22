Nhà vô địch Tiền Phong Golf Championship 2024 Nguyễn Bảo Châu và hành trình cân bằng golf với năm học cuối cấp
Là nữ golfer đầu tiên và duy nhất đến thời điểm hiện tại đăng quang Tiền Phong Golf Championship, Nguyễn Bảo Châu xem danh hiệu năm 2024 là dấu mốc lớn trong sự nghiệp. Trở lại giải đấu đúng dịp kỷ niệm 10 năm, golfer trẻ đặt mục tiêu thi đấu với phong độ tốt nhất, đồng thời nỗ lực cân bằng việc học cuối cấp THCS và tập luyện.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nha-vo-dich-tien-phong-golf-championship-2024-nguyen-bao-chau-va-hanh-trinh-can-bang-golf-voi-nam-hoc-cuoi-cap-post1887651.tpo