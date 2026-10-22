Nhà vô địch Tiền Phong Golf Championship 2024 Nguyễn Bảo Châu và hành trình cân bằng golf với năm học cuối cấp

Lượt trận thứ 3 của vòng phân hạng Champions League 2026 - 2027 đã khép lại và chỉ còn 5 đội toàn thắng là Paris Saint-Germain, Aston Villa, Liverpool, Real Madrid và Real Betis. Đáng chú ý, Man United sau thất bại 1 - 4 trước Como chỉ còn hơn nhóm bị loại về chỉ số phụ sau.