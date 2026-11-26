Chiều 17/11/2026, tại lễ trao Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng 2026, nhiều đại biểu ấn tượng mạnh trước thông số kỹ thuật trong công trình của TS. Dương Ngọc Thanh (SN 1992, Trường Kỹ thuật Phenikaa, Đại học Phenikaa). Vật liệu bán dẫn sắt điện chỉ dày ba lớp nguyên tử do anh đồng chủ trì nghiên cứu giúp tạo ra chip nhớ ghi và xóa dữ liệu trong 16,5 nano giây. Loại bộ nhớ phổ biến trên máy tính và điện thoại hiện nay cần khoảng 1 mili giây cho cùng thao tác đó.

Ngồi không xa TS. Dương Ngọc Thanh là TS. Nguyễn Đông Nhật (SN 1991, Tổ chức Nghiên cứu Khoa học Ứng dụng Hà Lan), người thiết kế thiết bị đầu cuối truyền dữ liệu bằng tia laser với tốc độ 1 Gbit/s, từ vệ tinh quỹ đạo thấp ở độ cao 500 km xuống trạm mặt đất tại thành phố La Hay. Cùng hàng ghế Top 10 Quả Cầu Vàng năm nay còn có TS. Lê Hữu Thọ (SN 1991, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh).

TS. Lê Hữu Thọ và cộng sự theo đuổi việc sàng lọc các hợp chất hỗ trợ điều trị ung thư đường tiêu hóa từ cây thuốc bản địa. Anh trải lòng, suốt 15 năm gắn bó với phòng thí nghiệm, 80 đến 90% thời gian là những phép thử nối tiếp nhau chưa có kết quả ngay.

Một tốc độ tính bằng phần tỷ giây trên bảng mạch. Một hoạt chất mới trong ống nghiệm. Để đổi lấy chúng, người làm khoa học phải trả bằng hàng ngàn ngày đêm thử và sai.

Ngồi dưới khán phòng lắng nghe những câu chuyện ấy, Thanh Vũ tìm thấy sự đồng cảm sâu sắc. Từng một mình chinh phục những đường đua khắc nghiệt kéo dài hàng ngàn cây số, lại có dịp làm việc cùng Hội đồng chấm thi năm nay, chị hiểu rõ sức nặng ẩn sau mỗi trang hồ sơ ứng viên.

Ông Nguyễn Duy Hưng Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tân Hiệp Phát (bên trái) cùng ông Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội trao Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026.

◆ ◆ ◆ Những vận động viên siêu bền trong phòng thí nghiệm Sau mỗi gạch đầu dòng trong hồ sơ là năm tháng, có khi hàng thập kỷ gắn với phòng thí nghiệm.

Được biết, chị vừa có thời gian làm việc cùng Ban Tổ chức và Hội đồng chấm thi Giải thưởng Quả Cầu Vàng 2026. Khi đọc hồ sơ của các ứng viên năm nay, từ người sở hữu 46 bài báo quốc tế Q1 như TS. Cao Lê Anh Kiệt, người có 6 bằng sáng chế quốc tế về robot mềm y sinh như TS. Thái Mai Thành, cho tới nữ Trưởng phòng Lab ở Học viện Viettel Vũ Thị Hạnh với 2 bằng độc quyền sáng chế tại Mỹ và 3 bằng độc quyền sáng chế trong nước, điều gì đọng lại rõ nhất trong chị?

Thanh Vũ: Tôi nhận thấy một điều rất rõ ràng là từng ứng viên nộp hồ sơ xét chọn đều đã đi qua một hành trình rất kiên trì. Khoan nói tới quá trình nghiên cứu dài đằng đẵng, riêng việc tập hợp minh chứng và hoàn thiện bộ hồ sơ dày dặn gửi về hội đồng cũng đòi hỏi ở các bạn sự kiên nhẫn lớn.

Để đạt được từng gạch đầu dòng trong những bộ hồ sơ ấn tượng như vậy là biết bao năm tháng, thậm chí là hàng thập kỷ gắn với phòng thí nghiệm. Rất nhiều bạn đã được ghi nhận bằng các công trình và bằng phát minh quốc tế. Hành trình riêng của mỗi người đều rất dài và bền bỉ. Bởi vậy, tôi coi từng ứng viên và từng nhà khoa học trẻ nhận giải hôm nay đều là những vận động viên siêu sức bền trong chính lĩnh vực chuyên môn của họ.

Một số thành tích trong hồ sơ ứng viên Giải thưởng Quả Cầu Vàng 2026. Đồ họa: Phú Khánh

Năm 2026, Giải thưởng Quả Cầu Vàng mở rộng từ 5 lên 10 lĩnh vực xét chọn, bám sát 10 nhóm công nghệ chiến lược quốc gia theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Những công trình được xướng tên hôm nay đều chạm trực tiếp vào bài toán lớn của đất nước, như thiết bị điện hóa DIVION khử mặn cấp nước sạch cho vùng ven biển của PGS.TS. Đinh Viết Cường, hạt nano vận chuyển mRNA phục vụ sản xuất vaccine của TS. Lương Xuân Huy, bộ điều khiển robot của TS. Nguyễn Thị Vân Anh hay mô hình học sâu sàng lọc phân tử thuốc của TS. Hy Trường Sơn. Theo chị, sự ghi nhận của giải thưởng vào lúc này mang lại điểm tựa gì cho những người trẻ đang gánh vác kỳ vọng tự chủ công nghệ?

Thanh Vũ: Các nhóm công nghệ chiến lược của quốc gia đều đặt ra những bài toán rất cụ thể và hóc búa, đòi hỏi người làm nghiên cứu phải có nền tảng chuyên môn vững và theo đuổi đề tài một cách có hệ thống qua nhiều năm. Khi các nhà khoa học trẻ lựa chọn đi vào những vùng khó ấy, họ đang hướng tới việc chuyển hóa tri thức thành công nghệ và sản phẩm giải quyết nhu cầu của sản xuất cùng đời sống xã hội.

Trên chặng đường đòi hỏi sự tích lũy lâu dài đó, Giải thưởng Quả Cầu Vàng là sự ghi nhận xác đáng và là lời động viên rất lớn dành cho các bạn. Giải thưởng tiếp thêm động lực để các nhà khoa học trẻ đang nỗ lực từng ngày có thêm niềm tin trên con đường dài phía trước và tiếp tục theo đuổi những mục tiêu lớn hơn cho đất nước.

“Tôi coi từng ứng viên và từng nhà khoa học trẻ nhận giải hôm nay đều là những vận động viên siêu sức bền trong chính lĩnh vực chuyên môn của họ.” Vận động viên Thanh Vũ

Các nhà khoa học trẻ trò chuyện bên lề lễ trao giải.

◆ ◆ ◆ Đừng để câu hỏi “còn bao lâu, bao xa” làm nặng đôi chân Đích đến hàng ngàn cây số được chia nhỏ thành từng 10 cây số, từng giờ, có lúc từng bước chân.

Tại buổi lễ, các nhà khoa học trẻ đã nhắc tới khoảng trống từ lúc chứng minh được ý tưởng trong phòng thí nghiệm ở bậc 3, bậc 4 đến khi hoàn thiện sản phẩm mẫu chạy ngoài đời thực ở bậc 7, bậc 8 trên thang mức độ sẵn sàng công nghệ. Quãng đường đó có thể lấy đi của người trẻ cả chục năm thanh xuân, giống như cuộc đua của chị kéo dài hàng trăm, hàng ngàn cây số liên tục. Đã bao giờ chị thấy ngợp và hoài nghi chính mình trước độ dài của chặng đường đã chọn?

Thanh Vũ: Khi nghĩ đến một mục tiêu kéo dài hàng trăm hay hàng ngàn cây số, chắc chắn sẽ có những khoảnh khắc mình cảm thấy sợ hãi và hoài nghi về khả năng của bản thân. Lúc đó, tôi cũng tự hỏi không biết cơ thể mình có đáp ứng nổi và chạm tới đích được hay không.

Nhưng sau cả một thập kỷ theo đuổi những thử thách sức bền khắc nghiệt và dài nhất trên thế giới, tôi nhận ra rằng mọi mục tiêu đáng giá đều rất dài, và đường càng dài thì mình càng phải kiên định với mục đích của mình. Khi có một mục đích và một lý do đủ lớn, chính lý do đó sẽ giúp mình chinh phục từng cột mốc.

Kinh nghiệm của tôi là không để bản thân nghĩ tới việc còn bao lâu hay còn bao xa nữa mới tới đích. Nếu cứ nghĩ như vậy, đầu óc sẽ luôn bị ám ảnh bởi những con số khổng lồ, kéo theo cảm giác nặng nề và mệt mỏi. Thay vào đó, tôi chia mục tiêu của mình thành những cột mốc nhỏ hơn và nằm trong tầm tay hơn. Tôi chỉ suy nghĩ làm sao chinh phục được 10 cây số tiếp theo tốt nhất có thể, hay 1 tiếng đồng hồ tiếp theo tốt nhất có thể. Đôi lúc khắc nghiệt hơn, cột mốc được thu gọn lại thành từng kilômét một, thậm chí là từng bước chân một.

Cách vận động viên Thanh Vũ chia nhỏ mục tiêu trên đường đua siêu bền. Đồ họa: Phú Khánh

: Thanh Vũ (bìa phải) và ông Nguyễn Duy Hưng Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tân Hiệp Phát trao đổi cùng các nữ sinh nhận Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam 2026.

Cùng nhận giải chiều nay có 20 gương mặt Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam tuổi mới đôi mươi, sinh năm 2003 đến 2005. Nhiều em khi còn ngồi trên ghế giảng đường đã có đơn đăng ký bằng độc quyền sáng chế quốc gia được chấp nhận hợp lệ, là tác giả chính các công bố quốc tế Q1, báo cáo hội thảo quốc tế hạng A… Với những người trẻ bắt đầu đường đua học thuật từ rất sớm và chịu nhiều áp lực kỳ vọng như vậy, làm sao để giữ cho tâm trí không bị kiệt sức trước khi chạm tới đích?

Thanh Vũ: Sẽ có những lúc mình phải rất vị tha đối với bản thân mình. Mình biết mục tiêu đặt ra rất khó, nhưng mục đích phía sau nó rất đáng để cố gắng, nên cần giữ ý chí và bản lĩnh với hành trình đã chọn để kiên định theo đuổi.

Tôi nghĩ điều này đều đúng với mọi công việc mà chúng ta theo đuổi. Các bạn trẻ trong lĩnh vực nghiên cứu chắc chắn cũng sẽ có những khoảnh khắc hoài nghi như vậy và cần những cột mốc nhất định để chinh phục từng chặng một. Khi giải quyết từng cột mốc một, đến lúc nhìn lại, mình sẽ cảm thấy tự hào về hành trình mà mình đã dám bắt đầu và dám tiến bước.

Cách đi ấy cũng giúp mình cảm thấy thoải mái hơn với hành trình của bản thân, thay vì tự gây sức ép nặng nề rằng khi nào cái đích mới đến, khi nào kết quả mới nằm trong tay hay đến khi nào mới được ghi nhận. Để đi được xa, tâm trí càng nhẹ nhàng và thoải mái thì sẽ càng cho mình có được sự bền bỉ. Sự bền bỉ đó có được khi mình dựa vào một mục đích lớn hơn bản thân, hướng tới những giá trị nằm ngoài những ghi nhận tạm thời có thể đến một cách nhanh chóng.

◆ ◆ ◆ Thất bại chỉ là chương giữa của một cuốn sách dài Khi bế tắc, hãy lùi lại một bước để nhìn cả quá trình, rồi viết tiếp những chương sau.

80 đến 90% thời gian trong phòng thí nghiệm là những phép thử chưa có kết quả ngay. Đồ họa: Phú Khánh

Con số 80 đến 90% thời gian trong phòng thí nghiệm là những phép thử thất bại mà TS. Lê Hữu Thọ chia sẻ tại lễ trao giải đã nói thay thực tế của nghề nghiên cứu. Với cá nhân chị, trong những khoảnh khắc thất bại hoặc rơi vào bế tắc tưởng chừng không thể bước tiếp, chị đối diện thế nào?

Thanh Vũ: Trong những khoảnh khắc thất bại hay những thời điểm tưởng chừng không thể tiếp tục được, nếu mình tập trung quá nhiều vào việc mong muốn và khát khao kết quả như đã kỳ vọng ban đầu, có lẽ mình sẽ đắm chìm trong sự thất bại đó.

Nhưng nếu mình có một chút cân bằng để nhìn lại, mình sẽ thấy rằng cú vấp ấy mới chỉ là một chương giữa trong hành trình rất dài, một chương trong cuốn sách của mình mà thôi. Mình vẫn có thể tiếp tục viết những chương tiếp theo.

Việc còn cơ hội để viết tiếp những chương mới với mục tiêu và thách thức trước mắt chính là một cơ hội, một đặc ân mà cuộc sống đã trao cho mình. Bởi nếu không có sự thất bại làm cho mình cứng cỏi hơn để tiến lên, có lẽ mục tiêu của mình đặt ra vẫn còn quá dễ và quá khiêm tốn. Cho nên ở những giai đoạn cảm thấy bế tắc, hãy lùi lại một bước để nhìn được cả quá trình và lấy lại sự cân bằng cho những chương tiếp theo.

Thanh Vũ (bìa phải) trò chuyện cùng hai nữ sinh Hoàng Ngọc Dung (bìa trái) và Trần Thị Phương Thảo.

“Cú vấp ấy mới chỉ là một chương giữa trong hành trình rất dài, một chương trong cuốn sách của mình mà thôi.” Vận động viên Thanh Vũ

Tại buổi lễ hôm nay, các nhà khoa học trẻ đã bày tỏ mong muốn đề tài sau khi nhận giải sẽ có người đi cùng về sở hữu trí tuệ, pháp lý và thị trường, bởi “tiền giúp làm được thí nghiệm, nhưng người đồng hành mới giúp kết quả ra được thị trường”. Phải chăng sự thấu hiểu đường dài ấy cũng là lý do để Tập đoàn Tân Hiệp Phát kiên trì đi cùng Giải thưởng Quả Cầu Vàng từ năm 2011 đến nay và tiếp tục cam kết cho giai đoạn 2026–2030, thưa chị?

Thanh Vũ: Được đồng hành cùng Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng và các nhà khoa học trẻ là vinh dự của Tân Hiệp Phát.

Chúng tôi hiểu rằng, nghiên cứu khoa học là một hành trình dài, đòi hỏi không chỉ tri thức, đam mê mà còn cần rất nhiều sự kiên trì, nguồn lực và cơ hội để một ý tưởng có thể từng bước trở thành giải pháp hữu ích cho cuộc sống. Một giải thưởng có thể là dấu mốc ghi nhận những nỗ lực ban đầu, nhưng để một công trình nghiên cứu đi xa hơn, được hoàn thiện và ứng dụng vào thực tiễn, các nhà khoa học trẻ cần nhiều hơn một sự hỗ trợ tại một thời điểm. Họ cần những người đồng hành, những cơ hội kết nối và một môi trường thuận lợi để tiếp tục phát triển các ý tưởng của mình.

Việc Tân Hiệp Phát đồng hành cùng Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng và Nữ sinh KHCN Việt Nam trong hơn 15 năm qua và cam kết tiếp tục đồng hành giai đoạn 2026–2030 thể hiện niềm tin và trách nhiệm của doanh nghiệp. Chúng tôi mong muốn tiếp tục góp một phần nguồn lực để phát hiện, khích lệ và tiếp sức cho những tài năng trẻ, để các bạn thêm vững tin theo đuổi đam mê, phát triển những công trình có giá trị và đóng góp cho sự phát triển của khoa học công nghệ của đất nước.

Trân trọng cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!