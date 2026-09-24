Nhà vô địch Phạm Quang Huy bước vào hành trình bảo vệ HCV ASIAD

Hôm nay Phạm Quang Huy sẽ bước vào thi đấu ở nội dung đã giúp anh đoạt HCV tại kỳ Đại hội lần trước

Trong khi đó thể dục dụng cụ, điền kinh, canoeing, rowing, cử tạ và wushu cũng mở ra những cơ hội cạnh tranh huy chương cho Thể thao Việt Nam.

Phạm Quang Huy cùng Lại Công Minh và Nguyễn Đình Thành sẽ bước vào vòng loại súng ngắn cá nhân nam lúc 7h45 (giờ Việt Nam). Nếu giành quyền đi tiếp, các xạ thủ Việt Nam sẽ tranh chung kết vào 13h45.

Trong số ba xạ thủ, Phạm Quang Huy nhận được nhiều sự chú ý khi đây chính là nội dung anh từng làm nên lịch sử tại ASIAD 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc). Khi đó, Quang Huy đạt 240,5 điểm ở chung kết 10m súng ngắn hơi cá nhân nam, vượt qua Lee Won-ho của Hàn Quốc để giành HCV. Đó không chỉ là HCV đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 mà còn là HCV ASIAD đầu tiên trong lịch sử bắn súng Việt Nam.

Cũng tại ASIAD 19, Quang Huy cùng Lại Công Minh và Phan Công Minh giành thêm HCĐ 10m súng ngắn hơi đồng đội nam. Ba năm sau, Quang Huy và Lại Công Minh tiếp tục sát cánh tại ASIAD 20, lần này cùng Nguyễn Đình Thành.

Bởi vậy, màn tranh tài sáng 24.9 mang ý nghĩa đặc biệt với Quang Huy khi nhà vô địch ASIAD trở lại nội dung đã làm nên tên tuổi của mình ở đấu trường châu lục.

Một tâm điểm khác của Thể thao Việt Nam trong ngày 24.9 là rowing. Sau những xáo trộn về lịch thi đấu, hàng loạt tay chèo Việt Nam bước vào các cuộc đua quyết định.

Ngay từ 7h20, Hồ Thị Duy tranh chung kết A thuyền đơn nữ hạng nhẹ. Đến 7h40, Trần Thị Thu Hằng và Lường Thị Thảo tranh chung kết A thuyền đôi nữ hạng nhẹ. Sau đó, đội thuyền bốn nữ hai mái chèo gồm Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Thị Thảo thi chung kết A lúc 8h40; Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông tranh chung kết A thuyền bốn nữ một mái chèo lúc 9h00.

Buổi chiều, Trần Thị Tú Uyên và Phạm Thị Bích Ngọc thi chung kết A thuyền đôi nữ hai mái chèo lúc 12h30; Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ tranh chung kết A thuyền đôi nữ một mái chèo lúc 14h10. Đến 14h50, Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt và Nguyễn Phú bước vào chung kết A thuyền bốn nam.

Thể dục dụng cụ cũng có một ngày đáng chú ý khi ba VĐV Việt Nam bước vào chung kết. Nguyễn Thị Quỳnh Như tranh tài ở nhảy chống nữ lúc 15h55; Đặng Ngọc Xuân Thiện thi ngựa vòng lúc 16h30; còn Nguyễn Văn Khánh Phong bước vào chung kết vòng treo nam lúc 18h25.

Trong đó, Khánh Phong từng giành HCB vòng treo nam tại ASIAD 19, vì vậy màn trình diễn của anh tiếp tục được chờ đợi.

Điền kinh Việt Nam cũng chính thức bước vào những cuộc tranh tài quan trọng. Từ 8h00, Hoàng Thanh Giang bắt đầu nội dung 7 môn phối hợp với phần thi nhảy xa, sau đó tiếp tục nhảy cao lúc 8h40, đẩy tạ lúc 17h13 và 200m lúc 19h00.

Đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ thi vòng loại lúc 8h20. Hồ Trọng Mạnh Hùng tranh vòng loại nhảy ba bước nam lúc 8h30. Đến buổi tối, Vũ Thị Ngọc Hà và Nguyễn Thị Hường thi chung kết nhảy ba bước nữ lúc 17h44, trong khi Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết bước vào chung kết 10.000m nữ lúc 19h25.

Ở canoeing, Diệp Thị Hương có mặt tại chung kết A C1 200m nữ lúc 9h30. Bùi Mai Hạnh và Hoàng Thị Lâm thi bán kết K2 500m nữ từ 8h00, với chung kết A dự kiến diễn ra lúc 9h50.

Cử tạ có hai VĐV bước thẳng vào những cuộc tranh huy chương. K'Dương thi chung kết hạng 60kg nam lúc 11h30, còn Trần Minh Trí tranh chung kết hạng 65kg nam lúc 15h00. Boxing có Hoàng Ngọc Mai gặp VĐV Thái Lan ở vòng loại hạng 65kg nữ lúc 11h00, trong khi Nguyễn Thị Tâm gặp đối thủ Đài Loan (Trung Quốc) ở hạng 51kg nữ lúc 15h00.

Ở wushu, Đinh Văn Tâm bước vào trận chung kết hạng 56kg nam gặp VĐV Trung Quốc vào 7h50. Trong khi đó, đội tuyển thể thao điện tử Việt Nam với Trần Công Tình, Hồng Phát, Lại Nguyễn Anh Khoa, Văn Phúc An Khang và Diệp Chí Hiếu gặp Thái Lan ở bán kết NARAKA: Bladepoint lúc 11h00; trận chung kết dự kiến diễn ra lúc 15h00.

Trên đường đua xanh, Nguyễn Thúy Hiền, Dương Văn Hoàng Quy, Phạm Thanh Bảo, Nguyễn Huy Hoàng và Trần Văn Nguyễn Quốc cũng bước vào tranh tài từ buổi sáng. Đáng chú ý, Nguyễn Huy Hoàng và Trần Văn Nguyễn Quốc cùng thi vòng loại 800m tự do nam lúc 8h51, với chung kết diễn ra lúc 15h43.

Bóng chuyền bãi biển và đấu kiếm cũng tiếp tục tranh tài, tạo nên một ngày thi đấu dày đặc của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Với hàng loạt nội dung chung kết trải dài từ sáng đến tối, ngày 24.9 mở ra nhiều cơ hội để Thể thao Việt Nam gia tăng thành tích tại ASIAD 20. Trong đó, sự trở lại của Phạm Quang Huy ở chính nội dung từng giúp anh bước lên đỉnh cao ASIAD cách đây 3 năm sẽ là một trong những điểm nhấn đáng chờ đợi nhất.

Cùng với nhà vô địch bắn súng, các tay chèo rowing, những VĐV thể dục dụng cụ, điền kinh, canoeing, cử tạ và wushu cũng được kỳ vọng sẽ tạo nên một ngày thi đấu nhiều dấu ấn cho Đoàn Thể thao Việt Nam.