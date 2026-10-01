Trong tập phát sóng cuối tháng 9 của chương trình truyền hình thực tế My Little One, bà Xiao Yingjie đọc lại lá thư từng viết cho con gái Zhang Jiaqi trước Olympic Tokyo 2021. Trong thư, bà viết: “Dù con thể hiện chưa tốt, mẹ vẫn chọn tin tưởng và tha thứ cho con”.

Khi ấy, Jiaqi mới 17 tuổi và đang tập trung huấn luyện để chuẩn bị thi đấu. Việc bà Xiao sử dụng cụm từ “tha thứ” khi nhận xét về nỗ lực của con gái nhanh chóng vấp phải phản ứng gay gắt từ khán giả.

Những bài đăng liên quan thu hút hàng chục triệu lượt đọc trên Weibo. Nhiều người cho rằng môi trường thể thao vốn đã khắc nghiệt, vì vậy việc tiếp tục bị gia đình phủ nhận những cố gắng có thể khiến người con cảm thấy ngột ngạt.

Nhà vô địch Olympic tiết lộ từng rất ghét mẹ, mâu thuẫn kéo dài nhiều năm khiến dân mạng tranh cãi về cách dạy con. Ảnh: Sixth Tone

Chương trình đồng thời hé lộ mâu thuẫn kéo dài giữa 2 mẹ con. Khi Jiaqi còn thi đấu, bà Xiao quản lý toàn bộ thu nhập của con gái, gồm 3 thẻ ngân hàng và khoản thưởng 810.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 3 tỷ đồng.

Jiaqi rời nhà đi tập luyện từ năm 6 tuổi. Dù không vướng bận công việc, bà Xiao hiếm khi đến thăm con. Trên chương trình, người mẹ thường xuyên nhắc nhở và chê trách Jiaqi, từ cách ăn uống, giọng nói đến việc để mèo trèo lên bàn hay bị cho là lười biếng.

Những tin nhắn bà gửi cho con qua WeChat cũng chủ yếu mang nội dung giáo huấn. Trước cách giao tiếp của mẹ, Jiaqi thường lựa chọn im lặng.

Nữ vận động viên cho biết cô luôn cảm thấy thiếu vắng tình yêu thương của mẹ. Jiaqi thừa nhận từng ghét bà vì gia đình thực tế không giống với những gì cô mong đợi. “Chính đội tuyển đã nuôi con lớn chứ không phải mẹ”, cô nói.

Trên mạng xã hội Xiaohongshu, nhiều người khen ngợi Jiaqi vì dám đối diện với sự kiểm soát từ gia đình. Một số tài khoản gắn bà Xiao với chứng rối loạn nhân cách ái kỷ, thuật ngữ thường được sử dụng trên mạng để mô tả người thích kiểm soát. Tuy nhiên, đây không phải chẩn đoán y khoa đối với bà.

Nhà tâm lý học Li Songwei, khách mời của chương trình, nhận định mâu thuẫn giữa 2 mẹ con phản ánh những vấn đề cảm xúc chưa được giải quyết trong nhiều gia đình truyền thống.

Theo ông Li, bà Xiao đã nhận ra sai lầm, xin lỗi con gái và đăng ký học cách giao tiếp với con cái. Ông cho rằng đây là trường hợp điển hình của 1 người mẹ bị nỗi lo lắng che mắt.

Zhang Jiaqi, 22 tuổi, sinh tại Bắc Kinh và từng giành huy chương vàng nội dung nhảy cầu đôi nữ tại Olympic Tokyo 2021. Sau khi giải nghệ năm 2025, cô theo học ngành huấn luyện thể thao tại Đại học Thể thao Bắc Kinh, đồng thời làm công việc sáng tạo nội dung trên mạng.