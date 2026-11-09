Nhà vô địch Olympic Teddy Riner tuyên bố tranh cử Tổng thống Pháp

Điện Élysée ở Paris, Pháp. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, ngày 9/11, võ sỹ judo Pháp Teddy Riner, người ba lần giành huy chương vàng Thế vận hội (Olympic) ở nội dung cá nhân, tuyên bố sẽ tranh cử Tổng thống Pháp năm 2027.

Vận động viên 37 tuổi công bố quyết định trong cuộc phỏng vấn với báo Le Parisien và qua một video đăng trên mạng xã hội.

Lý giải quyết định tranh cử, ông Riner cho biết những băn khoăn về tương lai mà ông ghi nhận khi tiếp xúc với người dân thuộc nhiều thế hệ đã thôi thúc ông tham gia chính trường.

Ông cũng chia sẻ mong muốn tập hợp cử tri vượt qua ranh giới đảng phái, với khẩu hiệu tranh cử là “Nước Pháp mà chúng ta mong muốn.”

Ông Riner đã mở trang web tranh cử và dự kiến bắt đầu gặp gỡ người dân tại các địa phương trong những ngày tới.

Theo ông, nhóm phụ trách chiến dịch hiện có khoảng 20 người, gồm các thành viên đến từ các tổ chức xã hội, công chức và cả cựu bộ trưởng.

Ông cũng cho biết vẫn muốn tham dự Olympic Los Angeles 2028 nếu điều kiện cho phép.

Để có tên trong danh sách ứng cử viên chính thức do Hội đồng Hiến pháp Pháp lập, ông Riner cần nhận được ít nhất 500 chữ ký bảo trợ của những người giữ chức vụ dân cử có thẩm quyền, trong đó có các nghị sĩ và thị trưởng./.