Nhà vô địch cử tạ châu Á Trần Minh Trí giành HCĐ ASIAD 2026

Tranh tài ở hạng cân 65kg, Minh Trí phải đối đầu nhiều đô cử mạnh đến từ Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên, Indonesia hay Saudi Arabia. Dù không thi đấu ở hạng cân sở trường, đô cử người An Giang vẫn thể hiện bản lĩnh và duy trì vị trí trong nhóm tranh huy chương.

Xếp hạng 5 VĐV dẫn đầu hạng cân 65kg nam

Ở phần cử giật, Minh Trí khởi đầu thuận lợi với mức 136kg, sau đó chinh phục thành công 139kg. Anh đăng ký 141kg cho lần nâng thứ ba nhưng không thành công. Với thành tích 139kg, Minh Trí bước vào phần cử đẩy với cơ hội giành huy chương.

Ở phần thi quyết định, đô cử sinh năm 2004 hoàn thành mức 170kg, qua đó đạt tổng cử 309kg và xếp thứ ba chung cuộc sau 2 VĐV của CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc. Eko Yuli Irawan của Indonesia chỉ đạt 302kg sau khi thất bại ở lần nâng cuối, đứng thứ tư.

Tấm HCĐ tại ASIAD 2026 cho thấy bước tiến đáng kể của Minh Trí. Tại Giải vô địch cử tạ châu Á 2026, anh chỉ đạt tổng cử 294kg và xếp thứ sáu. Như vậy, đô cử Việt Nam đã cải thiện thành tích tới 15kg khi bước vào sân chơi ASIAD.

Minh Trí (áo đỏ) lần đầu tiên giành được huy chương tại ASIAD. Ảnh: Phùng Cường

Đáng chú ý, 65kg không phải hạng cân sở trường của Minh Trí. Anh từng tạo dấu ấn chủ yếu ở hạng 67kg. Năm 2025, Minh Trí giành HCV hạng cân 67kg Giải vô địch châu Á tại Trung Quốc với tổng cử 318kg, đồng thời vô địch Giải cử tạ Đông Nam Á với thành tích 308kg.

Trước đó, tại SEA Games 2023, Minh Trí giành HCV hạng 67kg với tổng cử 306kg và phá kỷ lục SEA Games ở nội dung cử đẩy với mức 176kg.

HCĐ ASIAD 2026 là dấu mốc mới trong sự nghiệp của đô cử quê An Giang, đồng thời tiếp thêm động lực cho cử tạ Việt Nam trong hành trình tranh tài tại đấu trường châu lục.