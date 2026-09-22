Nhà vô địch Asiad 20 Ngọc Trâm 'bắn' tiếng Anh với phóng viên nước ngoài: Vì tôi lùn nên chọn kata thay vì kumite
Nguyễn Thị Ngọc Trâm tự tin 'bắn' tiếng Anh, không giấu nổi sự hạnh phúc khi cùng đồng đội trở thành chủ nhân của tấm huy chương vàng đầu tiên tại Asiad 20 và chia sẻ lý do chọn môn biểu diễn kata thay vì đối kháng kumite với phóng viên nước ngoài.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nha-vo-dich-asiad-20-ngoc-tram-ban-tieng-anh-voi-phong-vien-nuoc-ngoai-vi-toi-lun-nen-chon-kata-thay-vi-kumite-post1878645.tpo