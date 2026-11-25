Ngày 25/11, Đại hội đại biểu Hội Nhà văn Hà Nội nhiệm kỳ XIV (2026-2031) diễn ra tại Hà Nội với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 11 thành viên: Trần Gia Thái, Bùi Việt Mỹ, Lê Cảnh Nhạc, Nguyễn Đình Hiếu, Nguyễn Thị Mai, Phạm Thanh Khương, Nguyễn Xuân Thủy, Văn Giá, Nguyễn Vinh Huỳnh, Tạ Duy Anh và Nguyễn Trọng Văn.

Ban Chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội khóa XIV gồm 11 thành viên ra mắt Đại hội. Ảnh: BTC

Trong đó, nhà văn, nhà thơ Trần Gia Thái tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội. Ban Thường vụ gồm 4 thành viên: Trần Gia Thái, Bùi Việt Mỹ, Lê Cảnh Nhạc và Nguyễn Thị Mai. Ban Kiểm tra gồm Trưởng ban Phạm Thanh Khương cùng các thành viên Mai Đăng Thắng, Nguyễn Thị Anh Thư và Lê Đức Minh.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Hội Nhà văn Hà Nội nhìn nhận những hạn chế trong hoạt động sáng tác, nổi bật là sự thiếu vắng các tác phẩm có giá trị lớn, tình trạng già hóa hội viên và nguồn kinh phí đầu tư sáng tác còn hạn chế. Theo thống kê được nêu tại Đại hội, khoảng 68% hội viên có độ tuổi trung bình từ 68-70 tuổi.

Từ thực tế đó, Hội xác định các nhiệm vụ trọng tâm gồm chuyên nghiệp hóa hoạt động sáng tác, hướng tới xây dựng những tác phẩm có giá trị; trẻ hóa đội ngũ, đẩy mạnh chuyển đổi số; phát triển công nghiệp văn hóa, mở rộng giao lưu đối ngoại, tăng cường xã hội hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động các chi hội.

Chia sẻ sau khi tái đắc cử, nhà văn Trần Gia Thái cho biết: Đại hội lần thứ XIV có ý nghĩa đặc biệt khi hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Hội, đồng thời mở ra chặng đường mới với nhiều yêu cầu đổi mới. Ông cũng bày tỏ trăn trở trước những áp lực về đổi mới phương thức hoạt động, huy động nguồn lực và đáp ứng kỳ vọng của hội viên.

Trước tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với sáng tác văn học, Hội dự kiến phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam và các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn, hội thảo nhằm hỗ trợ nhà văn trong sáng tác, biên tập và nhận diện những khác biệt giữa sáng tạo của con người với sản phẩm do AI tạo ra.

Nhà văn Trần Gia Thái phát biểu tại Đại hội. Ảnh: BTC

Về công tác trẻ hóa đội ngũ, Ban Chấp hành khóa mới định hướng bồi dưỡng các cây bút thuộc thế hệ 7X, đồng thời kiện toàn Ban Nhà văn trẻ theo hướng trao quyền điều hành cho những người viết trẻ năng động, tạo điều kiện thúc đẩy phong trào sáng tác.

Một định hướng đáng chú ý khác là mở rộng đề tài sáng tác về nông thôn, khắc phục tình trạng văn học Thủ đô tập trung nhiều vào đời sống đô thị và các vấn đề kinh tế - xã hội.

Theo ông Trần Gia Thái, nội dung này sẽ được đưa ra trong phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành khóa mới, hướng tới xây dựng diện mạo văn chương Hà Nội đa dạng, gắn bó hơn với đời sống nhân dân.

Nhà văn, nhà thơ Trần Gia Thái sinh năm 1955, từng công tác tại Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội và đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý trong lĩnh vực báo chí, truyền hình.

Ông sáng tác ở nhiều thể loại, từ thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết đến kịch bản phim. Tiểu thuyết "Sóng độc" của ông khai thác những góc khuất của nghề báo, từng được lựa chọn tổ chức hội thảo chuyên đề và chuyển thể phát sóng trên Đài Tiếng nói Việt Nam.