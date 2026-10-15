Nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn được Đại học Nobel (Hoa Kỳ) trao bằng Tiến sĩ danh dự

Là công trình nghiên cứu tổng hợp liên ngành, Con đường tương lai tập hợp tri thức trên nhiều lĩnh vực như văn hóa, lịch sử, chính trị, kinh tế, khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế, môi trường…, qua đó hình thành một hệ thống tri thức liên ngành, đưa ra những dự báo và đề xuất giải pháp cho con đường phát triển.

Lễ trao tặng bằng Tiến sĩ danh dự cho nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn diễn ra tại The Charles Hotel, trong khuôn khổ Diễn đàn Quốc tế về Văn hóa, Khoa học và Kinh tế đổi mới.

TS Nguyễn Ngọc Kim Anh được nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn ủy quyền nhận bằng Tiến sĩ danh dự

Tại buổi lễ, TS Nguyễn Ngọc Kim Anh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường, Tổng Giám đốc Sàn Học và Đọc, được nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn ủy quyền nhận bằng Tiến sĩ danh dự.

Phát biểu tại sự kiện, TS Nguyễn Ngọc Kim Anh chuyển lời cảm ơn chân thành của nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn tới lãnh đạo Trường Đại học Nobel Universiti, đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước sự ghi nhận này. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với một cá nhân mà còn là lời nhắc về trách nhiệm tiếp tục học hỏi, nghiên cứu, sáng tạo và cống hiến.

Cũng tại sự kiện, TS Nguyễn Ngọc Kim Anh, thay mặt tác giả Nguyễn Xuân Tuấn, đã giới thiệu với các đại biểu quốc tế những giá trị cốt lõi của Con đường tương lai - cuốn sách vừa được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - VietKings xác lập Kỷ lục Việt Nam ngày 26/9/2026.

Con đường tương lai là kết quả của quá trình nghiên cứu kéo dài khoảng 5 năm, từ năm 2019 đến năm 2024 và được xuất bản năm 2025. Trong quá trình thực hiện công trình, tác giả Nguyễn Xuân Tuấn đã đi trên 30 quốc gia để tìm hiểu thực tiễn, thu thập tư liệu cho nghiên cứu.

Cách tiếp cận của Con đường tương lai không nhằm dự đoán tương lai một cách tuyệt đối mà đặt ra một câu hỏi có tính xuyên suốt: Nếu có thể nhận diện những dấu hiệu của tương lai từ hôm nay, con người, doanh nghiệp và quốc gia cần chuẩn bị như thế nào để giảm thiểu rủi ro, nắm bắt cơ hội và chủ động kiến tạo tương lai?

Từ câu hỏi đó, tư tưởng trung tâm của tác phẩm được triển khai theo một mạch tư duy từ nhìn lại quá khứ, nhận diện quy luật, hiểu rõ hiện tại đến dự báo rủi ro, chuẩn bị giải pháp và chủ động kiến tạo tương lai. Theo tác giả, tương lai không hoàn toàn bất định bởi những biến động lớn thường có nguyên nhân, quy luật và những dấu hiệu hình thành từ trước. Vì vậy, dự báo không phải để chờ đợi tương lai mà để chuẩn bị cho tương lai.

TS Nguyễn Ngọc Kim Anh tặng sách “Con đường Tương lai” cho đại biểu quốc tế dự Diễn đàn Quốc tế về Văn hóa, Khoa học và Kinh tế đổi mới.

Đi cùng tư duy dự báo là quan điểm về một quá trình phát triển bền vững và nhân văn. Theo tinh thần của tác phẩm, tăng trưởng kinh tế cần được đặt trong mối quan hệ với con người, xã hội, văn hóa, môi trường và khả năng chống chịu trước những biến động của thế giới.

Bài giới thiệu về cuốn sách Con đường tương lai tại Diễn đàn Quốc tế về Văn hóa, Khoa học và Kinh tế đổi mới nhận được sự quan tâm và đánh giá cao của nhiều đại biểu tham dự.

Bản tiếng Anh cuốn sách “Con đường tương lai”

Dịp này, TS Nguyễn Ngọc Kim Anh đã tặng bản tiếng Anh cuốn Con đường tương lai của nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn cho các đại biểu quốc tế tham dự diễn đàn.