Nhà văn người Canada giành giải Nobel Văn học năm 2026

Nhà thơ, nhà văn người Canada Anne Carson là chủ nhân giải Nobel Văn học 2026. Ảnh: AP

Nữ tác giả Anne Carson (76 tuổi) được vinh danh vì những tác phẩm nghệ thuật độc đáo và giàu sức sáng tạo, thông qua cuộc đối thoại dí dỏm với truyền thống cổ điển để tạo nên những hình thức mới cho văn học đương đại.

Anne Carson là người phụ nữ thứ 19 đạt giải Nobel Văn học trong lịch sử 125 năm của giải. Giải thưởng này do Viện Hàn lâm trao tặng, với giá trị tiền thưởng là 12 triệu kronor Thụy Điển (tương đương 1,2 triệu USD).

Anne Carson sinh năm 1950 tại Canada. Các tác phẩm của bà nổi tiếng với sự pha trộn giữa thơ, văn xuôi, đối thoại và dịch thuật, tạo nên một phong cách sáng tác phá vỡ ranh giới của những thể loại truyền thống.

Bà Anne Carson cũng được biết đến rộng rãi với các bản dịch văn học Hy Lạp cổ điển, vốn có ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều sáng tác của bà, từ lời kịch opera, phê bình văn học đến tiểu thuyết thơ.

Theo Viện Hàn lâm, hầu hết các tác phẩm văn học của bà đều thể hiện niềm đam mê của nhà văn thông qua ngôn từ và niềm khát vọng dành cho các khái niệm ý nghĩa mới trong văn học.

Với nhà văn Carson, nguồn gốc của ngôn ngữ là điểm khởi đầu cho quá trình sáng tạo. Vì vậy, các bản dịch từ tiếng Hy Lạp cổ điển của bà được xem như những tác phẩm văn học độc lập.

Phong cách đặc trưng này của nhà văn Anne Carson cũng được thể hiện rõ trong tác phẩm Norma Jeane Baker of Troy (2019). Đây là một tác phẩm sân khấu kết hợp câu chuyện về nàng Helen thành Troy (trong vở kịch Helen của nhà viết kịch Hy Lạp cổ đại Euripides) gắn liền với cuộc đời của nữ diễn viên nổi tiếng Marilyn Monroe.

Văn học là giải Nobel thứ tư được công bố trong mùa giải năm nay sau y học, vật lý và hóa học. Được thành lập theo di chúc của nhà khoa học, nhà phát minh đại tài Thụy Điển Alfred Nobel, các giải thưởng Nobel được trao từ năm 1901. Giải Nobel Văn học năm 2025 thuộc về nhà văn Hungary Laszlo Krasznahorkai.