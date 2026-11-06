Nhà văn hóa số: Đưa dịch vụ hành chính về gần người dân
Nhà văn hóa số - Mô hình thiết chế văn hóa mới giữa lòng nhân dân đang ngày càng được nhân rộng trên khắp các địa bàn của Thủ đô Hà Nội. Với các địa phương, đây không chỉ đơn thuần là không gian sinh hoạt văn hóa với những ứng dụng chuyển đổi số và công nghệ vào phục vụ người dân mà còn là địa chỉ để đưa các dịch vụ hành chính công về gần với người dân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nha-van-hoa-so-dua-dich-vu-hanh-chinh-ve-gan-nguoi-dan-246261106131927946.htm