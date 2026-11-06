Nhà văn hóa số: Đưa dịch vụ hành chính về gần người dân

Góp ý vào dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi), đại biểu Lê Hoàng Anh (Gia Lai) nêu về các vụ án lớn như Việt Á, AIC đều bị xử lý theo luật hiện hành, cho rằng, luật không thiếu chế tài, cái thiếu là phát hiện sớm, ngăn chặn từ đầu. "Cứ có sai phạm lại sửa luật thì rơi vào vòng “siết - nới”: siết thì cán bộ sợ, nới thì sai phạm tăng, đại biểu nêu.