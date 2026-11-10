Nhà văn hóa số đưa dịch vụ công đến gần người dân | Cải cách hành chính | 10/11/2026

Trong giai đoạn 2025-2026, Chương trình NEXUS đã lựa chọn 11 nhiệm vụ khoa học và công nghệ hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn, với tổng kinh phí đồng tài trợ của Việt Nam và Nhật Bản gần 500 tỷ đồng. Đây là một trong những nội dung hợp tác nghiên cứu đáng chú ý giữa hai nước, mở ra cơ hội thúc đẩy các hướng công nghệ mới và đào tạo nhân lực chất lượng cao.