Nhà văn hóa số đưa dịch vụ công đến gần người dân | Cải cách hành chính | 10/11/2026
Mô hình "Nhà văn hóa số" tại Đại Xuyên góp phần thu hẹp khoảng cách công nghệ và xây dựng cộng đồng hiện đại. Nhờ nâng cấp hạ tầng, người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, tri thức mới và nâng cao kỹ năng số. Đây là nền tảng vững chắc thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện tại địa phương.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nha-van-hoa-so-dua-dich-vu-cong-den-gan-nguoi-dan-cai-cach-hanh-chinh-10-11-2026-246261109115503537.htm