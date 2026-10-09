Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập

Chiều 9/10, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập. Buổi lễ có sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Cường

Năm 1986, giữa muôn vàn khó khăn của thời kỳ đầu đổi mới, viên gạch đầu tiên xây dựng Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An đã được đặt xuống. Nguồn lực hạn hẹp, cơ sở vật chất thô sơ, nhưng với nhiệt huyết của những người làm công tác công đoàn, nơi đây đã sớm trở thành điểm tựa tinh thần không thể thiếu của giai cấp công nhân xứ Nghệ.

Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh không ngừng được đầu tư, mở rộng. Hàng trăm hội diễn văn nghệ quần chúng, giải thi đấu thể thao, cùng các lớp bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống đã được tổ chức. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của tỉnh Nghệ An và tổ chức Công đoàn.

Giá trị lớn nhất mà Nhà Văn hóa Lao động tạo dựng được sau 4 thập kỷ là không gian gặp gỡ, kết nối, đem lại niềm vui và sự sẻ chia cho người lao động sau những ca làm việc vất vả. Trong ký ức của nhiều thế hệ cán bộ công đoàn và công nhân Nghệ An, nơi đây không đơn thuần là một địa điểm, mà là không gian văn hóa giàu bản sắc và tình người.

Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An hiện nay đang đặt ra những yêu cầu hoàn toàn khác. Tỉnh nhà đẩy mạnh thu hút đầu tư, các khu công nghiệp liên tục mở rộng, kéo theo sự gia tăng nhanh chóng của đội ngũ công nhân, đặc biệt là lực lượng lao động trẻ. Nhu cầu thụ hưởng văn hóa, vui chơi, giải trí và giao tiếp xã hội của người lao động ngày càng đa dạng, hiện đại.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể vì đã có đóng góp cho sự phát triển của Nhà Văn hóa Lao động tỉnh. Ảnh: Thành Cường

Trước thực tế đó, đòi hỏi đối với thiết chế văn hóa công đoàn phải thực sự gắn bó hữu cơ với đối tượng phục vụ. Điều này bắt buộc Nhà Văn hóa Lao động tỉnh phải đổi mới, tránh hình thức, hành chính hóa các hoạt động. Mọi chương trình, sân chơi phải được thiết kế xuất phát từ thực tiễn và nhịp sống của người lao động.

Để viết tiếp chương mới trong chặng đường phát triển, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An xác định tập trung đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao sát với thực tế; ưu tiên nguồn lực phục vụ công nhân tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể vì đã có đóng góp cho sự phát triển của Nhà Văn hóa Lao động tỉnh. Ảnh: Thành Cường

Kết hợp hiệu quả giữa thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội với đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao theo quy định; nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm tạo nguồn lực tái đầu tư; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, kết nối các câu lạc bộ, hội nhóm qua nền tảng số; xây dựng không gian mở, văn minh nhằm thu hút đông đảo đoàn viên trẻ.

Đồng thời, quan tâm đào tạo đội ngũ nhân sự có kỹ năng tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, am hiểu tâm lý người lao động và có tinh thần trách nhiệm cao.

Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác. Ảnh: Thành Cường

Với sự đồng hành sát sao của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh đang từng bước khẳng định vị thế, phấn đấu trở thành địa chỉ văn hóa hiện đại.