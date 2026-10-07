Nhà văn hóa – Khi công trình thực sự 'sống' cùng cộng đồng

Thực hiện dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết đô thị, tính đến ngày 7/10, xã Phú Xuyên đã tập trung tổ chức chi trả công khai, đúng đối tượng trên 24 tỷ đồng kinh phí bồi thường. Trong những ngày tới, xã Phú Xuyên sẽ tiếp tục tổ chức các đợt chi trả và tập trung tháo gỡ kịp thời mọi vướng mắc phát sinh.