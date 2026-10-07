Nhà văn hóa – Khi công trình thực sự 'sống' cùng cộng đồng
Nhà văn hóa được xây dựng khang trang, nhưng nếu chỉ mở cửa khi có hội họp thì hiệu quả đầu tư sẽ tính như nào? Đây là một trong những vấn đề đặt ra tại Phiên giải trình của Thường trực HĐND TP Hà Nội về đầu tư, khai thác, quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao: không chỉ xây dựng công trình, mà quan trọng hơn là công trình phải được khai thác hiệu quả, phục vụ thực chất nhu cầu của người dân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nha-van-hoa-khi-cong-trinh-thuc-su-song-cung-cong-dong-421286.htm